Латвия обыграла Эстонию 72:70 на глазах у их премьера. На последних секундах

Эстонцы долго контролировали ход встречи, их преимущество достигало 11 очков. К большому перерыву они вели 42:38, но после паузы латвийцы усилили прессинг и переломили игру. Впервые Латвия вышла вперёд в конце третьей четверти, когда точный бросок выполнил Кристапс Порзиньгис.

В решающем отрезке хозяева площадки действовали надёжнее, а у соперника не хватило сил и точности. Порзиньгис стал главным героем, набрав 26 очков. Артурс Жагарс добавил результативные передачи и ключевые попадания, оживив игру в критический момент.

Для латвийской сборной это первая победа в группе после поражения в стартовом матче. Теперь у команды одна победа и одно поражение, а главная цель на оставшиеся три игры — выход в 1/8 финала.