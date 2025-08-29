Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия обыграла Эстонию 72:70 на глазах у их премьера. На последних секундах

Редакция PRESS 29 августа, 2025 21:13

Eiropas čempionāta finālturnīra A apakšgrupas spēle basketbolā vīriešiem starp Latvijas un Igaunijas valstsvienībām "Xiaomi Arēnā".

В пятницу в Риге сборная Латвии по баскетболу в напряжённом матче со счётом 72:70 победила Эстонию и одержала первую победу на групповом этапе чемпионата Европы. Игру на трибунах наблюдали и премьер-министр Латвии Эвика Силиня совместно со своим эстонским коллегой Кристеном Михалом. 

Эстонцы долго контролировали ход встречи, их преимущество достигало 11 очков. К большому перерыву они вели 42:38, но после паузы латвийцы усилили прессинг и переломили игру. Впервые Латвия вышла вперёд в конце третьей четверти, когда точный бросок выполнил Кристапс Порзиньгис.

В решающем отрезке хозяева площадки действовали надёжнее, а у соперника не хватило сил и точности. Порзиньгис стал главным героем, набрав 26 очков. Артурс Жагарс добавил результативные передачи и ключевые попадания, оживив игру в критический момент.

Для латвийской сборной это первая победа в группе после поражения в стартовом матче. Теперь у команды одна победа и одно поражение, а главная цель на оставшиеся три игры — выход в 1/8 финала.

 

«Ты лох!» Пассажирка возмутилась системой штрафов в электричках ViVi

История пассажирки, опубликованная в соцсетях, вызвала бурную реакцию в Латвии. «Я бы предложила Latvijas Dzelzceļš акцию под названием “Tu esi lohs” (Ты лох) и наклейку на все поезда. Потому что именно такие ощущения оставляет эта система», — написала пассажирка Элина в социальной сети Facebook, описывая свои злоключения от поездок.

История пассажирки, опубликованная в соцсетях, вызвала бурную реакцию в Латвии. «Я бы предложила Latvijas Dzelzceļš акцию под названием "Tu esi lohs" (Ты лох) и наклейку на все поезда. Потому что именно такие ощущения оставляет эта система», — написала пассажирка Элина в социальной сети Facebook, описывая свои злоключения от поездок.

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Зубы Латвии: на каком мы месте среди всех остальных жителей ЕС

По данным Eurostat, в 2024 году 16,5% жителей Латвии старше 16 лет, нуждавшихся в стоматологической помощи, сообщили, что не смогли её получить. Причины — высокая стоимость, длинные очереди и удалённость клиник.

По данным Eurostat, в 2024 году 16,5% жителей Латвии старше 16 лет, нуждавшихся в стоматологической помощи, сообщили, что не смогли её получить. Причины — высокая стоимость, длинные очереди и удалённость клиник.

От латвийских дронов до немецких снарядов: как Европа тратит еврофонды на войну

ЕС активно подключает еврофонды к оборонным расходам, сообщает Euractiv.

ЕС активно подключает еврофонды к оборонным расходам, сообщает Euractiv.

70 колотых ранений — жестокость убийц шокировала даже бывалых полицейских

28 августа в Даугавпилсе на улице Вишкю был обнаружен труп мужчины 1994 года рождения с признаками особо жестокого убийства. По информации полиции, на теле насчитали не менее 70 колото-резаных ран в области груди, спины и живота, а также многочисленные повреждения головы и лица, из-за чего опознание было затруднено.

28 августа в Даугавпилсе на улице Вишкю был обнаружен труп мужчины 1994 года рождения с признаками особо жестокого убийства. По информации полиции, на теле насчитали не менее 70 колото-резаных ран в области груди, спины и живота, а также многочисленные повреждения головы и лица, из-за чего опознание было затруднено.

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

