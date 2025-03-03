Драка в клубе: полиция просит опознать агрессивного мужчину

Правоохранители просят ознакомиться с фотографиями неизвестного мужчины и в случае его опознания позвонить по телефонам 67181204 или 26272071.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение общественного порядка путем несоблюдения общепринятых норм поведения, нарушения покоя граждан, работы учреждений, коммерческих предприятий или других организаций, а также за создание угрозы для себя или окружающих. За такое нарушение предусмотрено предупреждение или штраф для физического лица в размере до 500 евро.