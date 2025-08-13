Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Драка и разжигание национальной розни с соседями? Дело экс-депутата продолжит рассматривать суд (1)

Редакция PRESS 13 августа, 2025 12:24

ЧП и криминал 1 комментариев

YouTube

Рижский городской суд в Пардаугаве 16 сентября продолжит рассматривать дело бывшего депутата Сейма и экс-члена партии «Консервативные» Рейниса Знотиньша, обвиняемого в умышленном причинении лёгких телесных повреждений в ходе конфликта в подъезде жилого дома.

По версии обвинения, вечером 30 июля 2023 года в одном из рижских многоквартирных домов Знотиньш в порыве гнева схватил соседа за плечи и не менее трёх раз ударил его кулаком и локтем по голове и телу. Пострадавший получил лёгкие повреждения.

Сам Знотиньш ранее утверждал в соцсетях, что конфликт начался после его требования говорить по-латышски, а соседи русского происхождения якобы начали его душить. Однако позже в интернете появилось видео, где он сам ведёт себя агрессивно, грубо оскорбляет оппонентов, упоминает свой прошлый политический статус и угрожает физической расправой.

В указанном видео, в котором отдельные фрагменты могли быть вырезаны, видно и слышно, что Знотиньш требует от соседа его слушать, так как он долгое время руководил этой страной. Бывший депутат также упрекал соседа в недостаточном вкладе для помощи латвийскому народу.

На видео также видно, что Знотиньш угрожал, что «эти ватники будут выброшены из этой страны» и обещал, что лицо соседа будет «размазано по мостовой».

После появления видео Знотиньш написал в «Твиттере», что хочет извиниться перед теми, кого задело его поведение, «в том числе перед теми, кто упоминается, но к конфликту отношения не имеет». Бывший депутат отметил, что действовал поспешно, однако добавил, что «полный ход событий не отражён, создавая одностороннее и тенденциозное сообщение о случившемся».

Государственная полиция ранее, до появления видео в публичном пространстве, в социальных сетях указала, что фактические обстоятельства происшествия были не совсем такими, как прозвучало публично.

Позже Государственная полиция за конфликт в подъезде наложила на Знотиньша административный штраф в размере 100 евро.

Также был начат уголовный процесс по факту причинения телесных повреждений соседям указанным лицом. Был начат и уголовный процесс по факту действий, направленных на возбуждение национальной ненависти или розни.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

Важно 14:00

Важно 1 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

