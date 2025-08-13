По версии обвинения, вечером 30 июля 2023 года в одном из рижских многоквартирных домов Знотиньш в порыве гнева схватил соседа за плечи и не менее трёх раз ударил его кулаком и локтем по голове и телу. Пострадавший получил лёгкие повреждения.

Сам Знотиньш ранее утверждал в соцсетях, что конфликт начался после его требования говорить по-латышски, а соседи русского происхождения якобы начали его душить. Однако позже в интернете появилось видео, где он сам ведёт себя агрессивно, грубо оскорбляет оппонентов, упоминает свой прошлый политический статус и угрожает физической расправой.

В указанном видео, в котором отдельные фрагменты могли быть вырезаны, видно и слышно, что Знотиньш требует от соседа его слушать, так как он долгое время руководил этой страной. Бывший депутат также упрекал соседа в недостаточном вкладе для помощи латвийскому народу.

На видео также видно, что Знотиньш угрожал, что «эти ватники будут выброшены из этой страны» и обещал, что лицо соседа будет «размазано по мостовой».

После появления видео Знотиньш написал в «Твиттере», что хочет извиниться перед теми, кого задело его поведение, «в том числе перед теми, кто упоминается, но к конфликту отношения не имеет». Бывший депутат отметил, что действовал поспешно, однако добавил, что «полный ход событий не отражён, создавая одностороннее и тенденциозное сообщение о случившемся».

Государственная полиция ранее, до появления видео в публичном пространстве, в социальных сетях указала, что фактические обстоятельства происшествия были не совсем такими, как прозвучало публично.

Позже Государственная полиция за конфликт в подъезде наложила на Знотиньша административный штраф в размере 100 евро.

Также был начат уголовный процесс по факту причинения телесных повреждений соседям указанным лицом. Был начат и уголовный процесс по факту действий, направленных на возбуждение национальной ненависти или розни.