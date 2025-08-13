Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Бритвой по горлу и разбитая машина: артиста балета три года преследует навязчивый поклонник

13 августа, 2025

LETA

Балетный артист и хореограф Латвийской Национальной оперы и балета (ЛНОБ) Антон Фрейманс уже три года живет в условиях постоянного преследования: за ним следили, устраивали погони, угрожали расправой, повреждали его автомобиль, а один из поклонников даже устроился работать неподалеку, чтобы быть рядом с ним, сообщает Kas Jauns.

История началась в мае 2022 года, когда на сайте знакомств Фреймансу написал молодой человек, предлагая встретиться и приглашая на свой выпускной. Сообщения показались странными, поэтому артист не ответил, но сохранил переписку, которая теперь является доказательством в суде. Через пару недель он заблокировал навязчивого поклонника, но тот создавал новые профили и продолжал писать. В итоге Фрейманс прямо заявил, что не заинтересован в общении, и попросил прекратить переписку. Однако вскоре после одного из спектаклей мужчина поджидал его у служебного входа. Уже тогда артист понял, что имеет дело с человеком, испытывающим серьезные психические проблемы.

После этой встречи преследование усилилось: до конца сезона поклонник дежурил у оперы почти после каждого спектакля и однажды признался Фреймансу в любви. В один из вечеров он даже прыгнул на капот автомобиля артиста, пытаясь преградить путь, и его пришлось прогонять охране.

Даже в отпуске танцовщик не смог избавиться от назойливого внимания — возле дома на парковке ему оставляли письма. Ситуация усугубилась, когда преследователь устроился работать в соседний продуктовый магазин. Однажды он преградил Фреймансу дорогу, заявив, что не пропустит его внутрь. Конфликт артист записал на телефон и передал администрации магазина, после чего мужчину уволили. Это лишь спровоцировало новую волну агрессии.

У здания оперы машину Фрейманса облили черной краской, а в другой раз, когда он садился в автомобиль, преследователь подскочил с лезвием бритвы в руке, изображая жест перерезания горла. Были и другие инциденты: брошенная о стену бутылка, от осколка которой пострадала рука артиста, прямые угрозы убийством, повторные повреждения автомобиля — разбитое стекло, сорванное зеркало, нацарапанное слово «кретин». Даже два административных наказания не остановили агрессора.

Только в феврале 2024 года, когда навязчивый поклонник устроился в световой цех ЛНОБ, полиция запретила ему приближаться к Фреймансу ближе чем на 100 метров. 30 июля состоялось первое судебное заседание, на котором преследователь предстал перед судом. Ему назначили психиатрическую экспертизу для оценки вменяемости. Ранее экспертиза проводилась лишь по эпизоду с повреждением автомобиля, что, по словам Фрейманса, абсурдно — ведь складывается впечатление, что автомобиль ценится выше человеческой безопасности.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

