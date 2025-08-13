Бритвой по горлу и разбитая машина: артиста балета три года преследует навязчивый поклонник

История началась в мае 2022 года, когда на сайте знакомств Фреймансу написал молодой человек, предлагая встретиться и приглашая на свой выпускной. Сообщения показались странными, поэтому артист не ответил, но сохранил переписку, которая теперь является доказательством в суде. Через пару недель он заблокировал навязчивого поклонника, но тот создавал новые профили и продолжал писать. В итоге Фрейманс прямо заявил, что не заинтересован в общении, и попросил прекратить переписку. Однако вскоре после одного из спектаклей мужчина поджидал его у служебного входа. Уже тогда артист понял, что имеет дело с человеком, испытывающим серьезные психические проблемы.

После этой встречи преследование усилилось: до конца сезона поклонник дежурил у оперы почти после каждого спектакля и однажды признался Фреймансу в любви. В один из вечеров он даже прыгнул на капот автомобиля артиста, пытаясь преградить путь, и его пришлось прогонять охране.

Даже в отпуске танцовщик не смог избавиться от назойливого внимания — возле дома на парковке ему оставляли письма. Ситуация усугубилась, когда преследователь устроился работать в соседний продуктовый магазин. Однажды он преградил Фреймансу дорогу, заявив, что не пропустит его внутрь. Конфликт артист записал на телефон и передал администрации магазина, после чего мужчину уволили. Это лишь спровоцировало новую волну агрессии.

У здания оперы машину Фрейманса облили черной краской, а в другой раз, когда он садился в автомобиль, преследователь подскочил с лезвием бритвы в руке, изображая жест перерезания горла. Были и другие инциденты: брошенная о стену бутылка, от осколка которой пострадала рука артиста, прямые угрозы убийством, повторные повреждения автомобиля — разбитое стекло, сорванное зеркало, нацарапанное слово «кретин». Даже два административных наказания не остановили агрессора.

Только в феврале 2024 года, когда навязчивый поклонник устроился в световой цех ЛНОБ, полиция запретила ему приближаться к Фреймансу ближе чем на 100 метров. 30 июля состоялось первое судебное заседание, на котором преследователь предстал перед судом. Ему назначили психиатрическую экспертизу для оценки вменяемости. Ранее экспертиза проводилась лишь по эпизоду с повреждением автомобиля, что, по словам Фрейманса, абсурдно — ведь складывается впечатление, что автомобиль ценится выше человеческой безопасности.