«Неужели они думают, что сами от всего застрахованы?» — эвакуатор потребовал немыслимую сумму у семьи погибшего

Журналист Айдис Томсон поделился в соцсетях историей, услышанной от пожилой жительницы Сидгунды. В минувшие выходные в аварии погиб её сосед. Когда родственники погибшего вызвали эвакуатор, чтобы отвезти машину домой, всего в пяти километрах от места ДТП, им назвали сумму 700 евро.

Сын погибшего, находясь в состоянии шока, снял деньги в банкомате и передал наличными. Чека не получили.

«Неужели те, кто пользуется чужим горем, думают, что сами застрахованы от всех бед?» — написал Томсон.

Местные жители возмущены и считают, что такие фирмы нужно знать поимённо, чтобы не обращаться к ним в критических ситуациях.

В комментариях к посту мнения разделились. Одни считают такую сумму грабежом, другие отмечают, что «у эвакуаторов всегда цены ненормальные» и отсутствие чека «почти норма». Звучат и более жёсткие оценки — от критики всей системы до призывов «помнить это на выборах».

Некоторые пользователи советуют всегда уточнять цену заранее, даже в стрессовой ситуации. «Мне за две часа работы запросили 183 евро и дали квитанцию. Поэтому всегда спрашивайте, а не молчите, иначе сами виноваты», — пишет один из комментаторов.