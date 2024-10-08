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Дожили: у депутатов Сейма проблемы с питанием

Neatkarīgā Rīta Avīze 8 октября, 2024 14:07

Латышские СМИ 0 комментариев

В Сейме закрыты двери всех столовых и кафе, за которыми на протяжении десятков лет каждый рабочий день обедали или сидели за чашкой кофе несколько сотен человек, сообщает tautaruna со ссылкой на  издание «Привата Дзиве».

На двери висит объявление о том, что предыдущий поставщик услуг общественного питания не продлевает аренду, а новые арендаторы не подают заявки. Заявка на оказание услуг общественного питания рекламировалась несколько раз, но результата нет. Администрация Сейма уже подумала, что в столовой можно будет установить киоск самообслуживания, где, конечно, нельзя будет получить горячую еду.

Между тем, мнения депутатов разделились относительно того, нужна ли вообще в Сейме столовая или кафе.

«Наверное, это влияет на производительность труда, потому что Сейм был местом, где обсуждались деловые  вопросы. Теперь бенефициарами являются небольшие компании, расположенные вокруг парламента. Что, конечно, неплохо, но я уже думаю, что решение должно быть найдено в здании парламента", - заявила депутат Айва Виксна.

Депутат Сейма Раймонд Чударс говорит: "Было удобно забежать и взять что-нибудь поесть, теперь мне нужно выходить на улицу. Я бегаю за булочками. Сладости не беру".

Депутат Сейма Рамона Петравича: "Нам, депутатам, сейчас негде встретиться и поесть. Мы должны принять то, что есть".

Депутат Сейма Кристапc Криштопанс: "Если мы не можем исправить даже такую ​​вещь, что мы можем сделать вообще? Конечно, в Сейме не хватает мест, где можно поесть".

Некоторые депутаты, в том числе бывший министр финансов Янис Рейрс и депутат Андрейс Целяпитерс, утверждают, что закрытие столовой Сейма не оказывает на них существенного влияния.

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