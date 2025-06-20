Дождливо, ветрено, прохладно: погода в праздничные выходные

В ночь на субботу - самую короткую ночь года - ожидается небольшая облачность, без осадков. При северо-западном ветре от слабого до умеренного температура воздуха понизится до +6...+10 градусов, местами на побережье - до +11...+14 градусов.

В субботу облаков станет больше и вечером во многих районах пройдут кратковременные дожди. В Курземе и Земгале ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +17...+22 градуса.

В воскресенье будет частично облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди. При порывистом северном, северо-западном ветре температура воздуха не превысит +15...+20 градусов.

Ожидается, что в день Лиго будет преимущественно пасмурно. Согласно нынешним прогнозам, вероятность дождя возрастает именно вечером Лиго и в Янову ночь, когда возможны сильный дождь и порывистый ветер, местами грозы. Температура воздуха в основном прогнозируется ниже +20 градусов, в Янову ночь по всей стране будет не холоднее +10 градусов.

Непостоянная и временами дождливая погода прогнозируется и после праздников.