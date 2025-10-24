Дожди накроют Латвию: солнца до конца месяца почти не будет

В субботу, 25 октября, небо будет затянуто плотной облачностью, ожидается дождь, причем в западной и центральной частях страны он будет продолжительным, местами и сильным - количество осадков может достигнуть 30 миллиметров. Столица также окажется под влиянием сильного дождя. Температура воздуха ночью и днем составит +8...+12 градусов.

В воскресенье и понедельник будет облачно, временами с прояснениями. Во многих местах ожидаются дожди. Ветер будет дуть от слабого до умеренного с юга. Температура воздуха составит от +1 до +11 градусов.

В ближайшие несколько дней временами будут идти дожди, а температура останется стабильной.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, ноябрь в Латвии ожидается более теплым, чем обычно, с осадками чуть выше нормы.

