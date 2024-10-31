Дорогу осилит идущий Новости партнеров Редакция PRESS 31 октября, 2024 16:25 Новости партнеров

Мир продолжает стремительно меняться. Каждый день мы становимся свидетелями перемен, которые затрагивают политическую, экономическую и социальную сферы. Однако в этом нестабильном мире существуют отрасли, без которых невозможно не только развитие государства, но и повседневная жизнь каждого человека.

Грузовые автоперевозки — это не просто транспортировка товаров, это жизненно важная инфраструктура, без которой невозможно нормальное функционирование общества и экономики. Наш портал беседует с главой ассоциации Latvijas Auto Александром Поцилуйко.

– Так сложилось, что существуют профессии, которые остаются “за кадром”, но без них невозможна наша повседневная жизнь. Грузовые автоперевозки — одна из таких внешне незаметных, но критически важных сфер экономики. Как бы вы сами охарактеризовали роль грузовых автоперевозок в современной экономике и жизни людей?

– Увы, но я и мои коллеги привыкли, что наш повседневный, иногда даже рутинный труд не бросается в глаза, но если бы грузовые автомобильные перевозки вдруг остановились, то каждый человек ощутил бы это на себе. За каждой поставкой, за любой вещью в магазине, за работой любого кафе, ресторана, больницы или школы стоит логистика, и в ее основе — все так же, как и полвека назад, - четыре крутящихся колеса машины...

Транспорт — это непростая работа и сложный бизнес, где всегда находишься в состоянии повышенной ответственности. Как только человек садится за руль, он должен осознавать, что становится источником повышенной опасности на дороге. Это правило известно каждому водителю, но в случае с грузовыми международными перевозками ответственность возрастает в разы.

Водитель отвечает не только за себя, но и за транспорт, груз и безопасность всех участников дорожного движения. Это огромная и серьезная ответственность, которую наши водители несут ежедневно, выполняя свою работу. Им за это огромная благодарность. Мои слова доказывает пример, который на себе почувствовал каждый, - недавняя пандемия.

– Как вам удалось сохранить стабильность и четкость поставок товаров в условиях всеобщей паники и неопределенности, вызванных пандемией COVID-19?

– Во-первых, мы сразу начали координировать действия с правительствами своих стран и на общеевропейском уровне, понимая, что остановка автомобильного транспорта и закрытие границ были невозможны. Автотранспортом осуществлялись поставки продуктов питания и товаров первой необходимости, без которых люди не могут обойтись, — это продукты, средства гигиены, бытовая химия, медикаменты, маски, дезинфицирующие средства. Все это продолжало доставляться, и стало очевидно, что без автомобильного транспорта от «двери до двери» никак не обойтись.

Когда осознали, что доставка критически важна, просто жизненно необходима, для водителей были введены послабления, чтобы они могли пересекать границы и продолжать выполнять свою работу. Это был, мягко говоря, очень непростой период, но наши водители повели себя как настоящие герои. Они не испугались. Нужно доставить продукты — значит, будем их доставлять!

– Александр, вы прошли все этапы карьеры в сфере автогрузовых перевозок — от водителя до руководителя крупной компании. Как бы вы оценили латвийский сектор автоперевозок? В чем наши национальные особенности, чем наша логистическая система отличается от соседних стран и других государств ЕС?

– Сам проработал около 12 лет водителем на международных перевозках и шоферское дело знаю не понаслышке. Начинал еще в советские времена, когда ездил по просторам Союза, а после обретения Латвией независимости в 1992 году работал уже на европейских дорогах.

Эти два периода трудно сравнить. Во время Союза международные перевозки считались элитой среди водителей — туда было не так просто попасть. Отбор был строгим как по профессиональной компетенции, так и по личным качествам. В плане безопасности тоже было спокойнее — случаев разбоя или грабежей практически не было.

После независимости Латвии ситуация изменилась. Латвия быстро заняла свою нишу на международном рынке автоперевозок, активно развивая подвижной состав и транспортные компании — как крупные, так и малые. Мы начали учиться у западных коллег, перенимая их опыт и внедряя новые подходы к работе. Я уверен и всегда это говорил: наши люди очень талантливые, трудолюбивые, ответственные, владеют языками, и это позволило нам занять достойное место на международном рынке.

С середины 90-х до 2010 года мы прошли через различные испытания: российский дефолт, кризис 2007-2008 годов. Конечно, были неудачи и банкротства, когда некоторые компании пытались взять на себя слишком большие обязательства, но большинство из них адаптировались, росли и занимали серьезные позиции как на нашем, так и на европейском рынке.

Однако мы должны учитывать размеры нашей страны и численность населения. Например, конкурировать с Польшей или Румынией в силу наших ограниченных ресурсов было сложно, но по качеству услуг и уровню доверия, которое мы завоевали на Западе, наши перевозчики оказались среди лидеров стран - новичков ЕС.

На сегодняшний день в Латвии действует около 17 тысяч единиц международного транспорта, которые работают как на западных, так и на восточных направлениях, пока это еще возможно.

– Какие ключевые цели и задачи ставит перед собой ассоциация Latvijas auto и как они влияют на развитие автотранспортной отрасли в Латвии?

– Latvijas auto - многофункциональная общественная организация, которая в том числе является гарантийным объединением, обеспечивающим сохранность товаров и уплату таможенных пошлин при трансграничных перевозках. С момента вступления Латвии в Евросоюз и исчезновении внутренних границ перевозчики, работающие внутри ЕС, фактически не обязаны становиться нашими членами. Конечно, мы за свободу выбора, но хотелось бы, чтобы отрасль была более консолидированной и мы вместе реагировали на новые вызовы.

О том, что это крайне важно, показывает и конфликт в Украине, который сильно отразился на перевозках. Со стороны ЕС введено 14 санкционных списков, включающих товары, запрещенные к перевозке в Россию, Беларусь и транзитом через эти страны. В списки также попали предприятия, с которыми запрещено сотрудничать из-за присутствия государственного капитала или владельцев, находящихся под санкциями. В итоге объем перевозок значительно сократился — из 100% товаров, которые перевозились раньше, осталось лишь около 10%. Как во время пандемии, это в основном продукты питания, медикаменты и алкоголь.

Увы, но сменить рынки или локации доставки не так просто, как кажется. На новых рынках тоже работают перевозчики, которым нужно получать заказы и обеспечивать своих работников. Ситуация выглядит примерно так: если есть 10 загрузок и 30 предложений автомобилей, то 20 автомобилей останутся без работы. Все это сильно повлияло на ценовую политику в бизнесе и объеме фиксированных контрактов.

– Как в столь непростой ситуации у вас, как представителей буквально кровеносной системы экономического организма Латвии, складывается диалог на правительственном уровне?

– К сожалению, мы сейчас ездим по минному полю — каждый день может что-то глобальное случиться в мире. Планы на пять лет вперед в нашем секторе и в текущей геополитической ситуации, увы, невозможны. Но мы были бы очень благодарны нашему государству, если бы с нами, представителями международных автотранспортных перевозок, обсудили стратегический, долгосрочный план экономического развития и определили в нем место нашей отрасли. Это очень важно — без четко проложенного маршрута не доедешь до пункта назначения в короткий срок и сохранив груз… Как-то так.

Считаю, что всем перевозчикам страны нужно объединяться и вести полноправный диалог с государственными структурами. Опыт пандемии показал успешность такой модели, а мы зарекомендовали себя надежными и проверенными партнерами.

Сегодня Европа и мир в целом столкнулись с новыми вызовами, которые меняют также наш алгоритм, - никуда не денешься. Однако, несмотря на все невидимые миру трудности, международные грузовые автоперевозки остаются, пожалуй, самым важным звеном глобальной экономики и социального развития. Работа наших машин важна не только в поддержании торговли и бизнеса, но и в создании безопасности страны и рабочих мест, в укреплении международных связей и стабильности.

Вся история человечества показывает, что любые кризисы или конфликты рано или поздно заканчиваются, поэтому нам необходимо думать о своем пути и развитии на ближайшие годы. Для этого нам с государством необходимо проделать большой объем домашней работы. Дорогу осилит идущий – только так.

– Спасибо за беседу! Успехов вам и вашим коллегам на дорогах.

Людмила ВЕВЕРЕ