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Дороговизна, изыйди! Удастся ли министру экономики укротить цены на продукты?

la.lv 30 октября, 2024 12:00

Новости Латвии 0 комментариев

Начало этой недели принесло обнадеживающие новости: министр экономики Виктор Валайнис займется ценами на продукты в супермаркетах! «Цель - добиться снижения цен до 20% в группе товаров первой необходимости», - заявил министр экономики, полный решимости, пишет публицист Анита Даукште.

Ух ты, а то люди у полок супермаркетов в последнее время больше похожи на сборщиков грибов, правда вместо грибов они ищут скидки. Покупатели бродят по магазинам с корзинками в руках, как заблудившмеся грбники, всегда готовые товар в их руках придется выкинуть, как червивый гриб, то есть положить обратно на полку, потому что он намного превышает их покупательскую способность.

Идея министра экономики не только популистская, но и нереалистичная. Прямое участие государства в регулировании цен - это продукт социализма, и его влияние на рынок непредсказуемо. Если речь идет о создании чего-то вроде Совета по конкуренции, то это совсем другая история, но он, как мы знаем, уже изучал цены на продукты питания и не сделал... никаких выводов.

Однако Валайнис - не первый министр в правительстве Эвиты Силини, который замахнулся на цены: смелое решение уже принято министром здравоохранения Хоссамом Абу Мери, который обещает, что в следующем году цены на возмещаемые лекарства снизятся. Однако внутренний голос подсказывает, что даже если цены на возмещаемые лекарства упадут, нет никакой гарантии, что цены на безрецептурные препараты не вырастут. Это даже кажется легко предсказуемым: фармацевты захотят компенсировать часть падающих доходов.

Это делает неизбежным тот факт, что если, по словам Валайниса, удастся добиться снижения цен в группе «товаров первой необходимости», то это будет компенсировано в другой, «небазовой» группе, и Бог (и, вероятно, Валайнис) еще знает, как отличить одну группу от другой.

К сожалению, все эти попытки отдельных министров изобразить «заботу о народе» выглядят проклятым лицемерием, когда мы смотрим на проект государственного бюджета и сопутствующие законопроекты, а также на заявления отдельных государственных и муниципальных органов о повышении цен на свои услуги с 1 января следующего года. Повышение цен с 1 января - это своего рода новогодняя традиция в Латвии. 1 января является магической датой - когда цены повышаются с этой даты, не нужно объяснять причины повышения: как, вы не знали?! Cosi fan tutte, или так делают все, под мелодию оперы Моцарта, меняются ценники в магазинах, государственных учреждениях и службах.

Например, почти одновременно с заявлением министра экономики о борьбе с завышением цен в супермаркетах, Управление безопасности дорожного движения (CSDD) объявило о повышении цен на все услуги. Ладно, не будем шептаться о повышении на 138 % стоимости эксклюзивного номерного знака. Сильнее всего по народу ударит то, что CSDD намерено поднять цену базового теста на пригодность автомобиля к эксплуатации на 8 % - с 31,59 евро до 34,10 евро. Да, это кажется пустяком - но! Я уже предлагал вам ознакомиться с пакетом бюджетных законопроектов: планируемые изменения в закон о налоге на эксплуатацию транспортных средств и налоге на бизнес для легких транспортных средств приведут к повышению ставок налога на эксплуатацию всех транспортных средств на 10 % с 2025 года и еще на 10 % с 2027 года.

Кроме того, вырастут акцизы на топливо - дизельное, бензин и газ. Тот, кто утверждает, что дополнительное налогообложение автомобильного транспорта и топлива никак не повлияет на издержки и, соответственно, цены, либо глуп, либо сознательно лжет. Хочется верить, что специалисты по планированию государственной финансовой политики не являются ни теми, ни другими. Поэтому было бы предпочтительнее, по крайней мере, быть честным и последовательным и не притворяться, что правительство собирается сделать хоть что-то для улучшения финансов страны - столько же, сколько будет добавлено к зарплате в результате выравнивания и повышения личного подоходного налога и необлагаемого минимума, будет отнято, и еще больше отнято.

Правительство нельзя обвинить в отсутствии дальновидности при повышении цен: обещано, что рост цен на автомобильный транспорт не остановится в следующем году, а продолжится. «Не будет шоком», когда во имя „экологизации“ дизельное топливо будет стоить на 26 центов за литр больше. О, спасибо за заботу, это, вероятно, явный признак того, что нам следует заранее задуматься о том, стоит ли вкалывать на рабочем месте, чтобы в итоге траты на транспорт не стали недоступной статьей расходов в семейном бюджете.

Задерживаться на рабочем месте в будущем, видимо, придется не только членам парламента и правительства - так мило и солидарно с народом они намерены со следующего года повысить свои зарплаты всего на 2,6%. И теперь они смогут дружно кричать при утверждении бюджета: Дорогая дороговизна, изыйди! Потому что, кроме лозунгов и заявлений, нет никаких признаков реальных и продуманных действий в этой области.

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