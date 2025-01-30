Дорогой наш мусор: как его выбрасывать по-новому?

Стоимость вывоза бытовых отходов на человека в Риге, например, в лучшем случае обходится в 5 евро в месяц. Если три человека – в 15 евро. Но это, повторяем, минимум. Читатели пишут, что где-то доходит до 7 евро, а то и до 9.

Также на услугу накладывается налог на добавленную стоимость – 21%. То есть к постоянно растущей цене добавляется еще пятая часть тарифа. И это при том, что мусор велят сортировать.

Житель, обложенный коммунальным оброком, еще должен беспокоиться, в какой контейнер что бросить. Идет утром человек на работу – не с одним пакетом мусора, а с несколькими. Бытовой мусор - отдельно, картонки и газеты - тоже, еще мешочек с металлическими банками от консервов. Чуть ли не в зубах – пакет с картофельными очистками и засохшим полбатона.

И вот стоит приличный человек, чисто одетый, и сортирует мешочки по мусорникам. Но вот беда: в коричневый – биоотходы - в целлофане нельзя. Значит, содержимое надо вытряхнуть в вонючий контейнер, а потом пакет выбросить в обычный мусорник. Теперь надо как-то достать из кармана влажную салфетку, чтобы вытереть руки и не запачкать одежду... И такая картина – реалии нашей жизни в свете развития мусорной отрасли.

И как вы думаете, что чувствует такой аккуратный житель, когда получает счет за квартиру и коммунальные услуги, а там цена по сравнению с прошлым месяцем поднялась на 1 евро, 2, а то и более. Или вдруг штрафные санкции – плюс 9 евро! Потому что светящаяся огнями мусорная машина не смогла подъехать к контейнерам, потому что кто-то неаккуратно поставил личное авто.

Чаще всего бывает, что это кто-то чужой – бросил машину на 10-15 минут. А тут вывоз мусора – и штрафы всем близживущим. А когда снегопад? Тут у дворника должна быть радиосвязь с мусорным оператором, чтобы знать, когда приедет машина. Потому что любят они приезжать и в 6, и в 5 утра. А дворники работают с 8 часов. А платить-то штрафы придется жителям, которые платят вообще за все...

Подготовьтесь! К вам едет мусорная машина

Что нужно делать жильцам дома зимой, чтобы машина по сбору бытовых отходов могла забрать отходы с площадки вашего дома? Департамент жилья и среды Рижского самоуправления вместе с операторами по вывозу отходов выделил наиболее «острые углы» во взаимодействии жителей и обслуживающих мусорные контейнеры предприятий.

Зима – это не только плюс 3 градуса, но и снегопады, гололед на дорогах, что может повлиять на работу мусорных компаний. Чтобы отходы вывозились быстро и контейнеры очищались качественно, специалисты дают несколько советов.

1 Следите за тем, чтобы отходы не примерзали к стенкам контейнера

При смене температур – минус, снег, плюс, дождь, минус - отходы (особенно бытовые и биологические) примерзают к краям контейнеров, и достать их оттуда трудно. Вот что надо делать.

Необходимо следить за тем, чтобы крышка контейнера всегда была закрыта. Прежде чем выбрасывать отходы, положите их в пакет (в случае с биологическими отходами – в бумажный или биоразлагаемый мешок). По возможности, прежде чем выбрасывать отходы в контейнер, пакет с ними следует подержать в прохладном месте. Особенно важно это при сортировке биологических отходов.

Эксперты предлагают жителям использовать специальные биоразлагаемые мешки для сортировки биологических отходов или специальный мешок, который помещается в контейнер. В Риге предприятия по вывозу мусора предлагают клиентам такие пакеты...

2 Очистите подъездные пути

Завалы снега не пускают мусоровоз подъехать к площадке с контейнерами. Важно позаботиться, чтобы подъездная дорога была очищена от снега и по возможности обработана противоскользящими составами на основе песка и соли. Особенно во внутренних дворах многоквартирных домов, где дороги узкие и извилистые.

Масса и габариты мусоровоза велики, он с трудом маневрирует на внутриквартальных дорожках - и может случиться всякое...

3 Правильно очищайте от снега зону вокруг контейнеров

Надо очищать от снега и льда не только проезжую часть, но и тротуар, и мусорную площадку, по которой толкают контейнер к мусоровозу. Если тротуар покрыт снегом - контейнер тормозит: колеса не крутятся в снегу.

Порой вокруг контейнерной площадки с дорожки набросаны кучи снега. Они мешают вытолкать контейнер с площадки до специализированного транспорта. Переваливать через сугробы контейнер небезопасно для работников, да и для содержимого мусорника. Поэтому вокруг площадки до места остановки машины надо расчищать территорию...

4 Вовремя сообщайте, если контейнер «забаррикадирован»

Если в силу каких-либо обстоятельств доступ специализированного транспорта к контейнеру затруднен (метель, гололед), старшему по дому, управляющему или дворнику следует сообщить об этом вывозящему мусор предприятию. (Clean R – 67111001, kc@cleanr.lv; LAUTUS VIDE – 60000011, info@lautusvide.lv; Eco Baltia vide – 8717; 67799999, info@ecobaltiavide.lv).

5 Будьте внимательны при парковке машин

Затрудняют вывоз мусора зимой и летом небрежно припаркованные на дорогах и во дворах автомобили. Выходя из автомобиля, убедитесь, что мусоровоз сможет безопасно проехать мимо вашей машины, а также что авто других жителей не помешают вытолкать контейнер с площадки...

...Прочитали мы советы - и задумались. Как вывоз мусора серьезно влияет на наш уклад жизни! Дома думаешь, в какой мешочек какой мусор положить, а еще где на мини-кухне найти для этого место. А на улице – чтобы ничто не мешало вывезти этот мусор. А еще и мешочки специальные купить предлагают.

Но соблюдать мусорные правила приходится - иначе штрафы, увеличение счета...

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА