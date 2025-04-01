В ассоциации подчеркивают, что текущая ситуация значительно влияет на финансовую стабильность предприятий индустрии гостеприимства, особенно после пандемии Covid-19 и вызванных российским вторжением в Украину экономических условий.

По мнению ассоциации, в Латвии сравнительно большое количество праздничных дней, что означает двойные затраты на рабочую силу для работодателей. Эта ситуация в первую очередь затрагивает рестораны, кафе, гостиницы и другие предприятия индустрии гостеприимства.

Кроме того, в ассоциации отмечают, что особенно проблематичны случаи, когда праздничные дни выпадают на воскресенье, которое для большинства жителей является выходным днем, а для предприятий гостеприимства означает значительный рост затрат. Например, День матери и Троица празднуются по воскресеньям, и хотя общество не воспринимает эти дни как государственные праздники, для бизнеса это означает дополнительные расходы – до 1000 евро в день.

Президент Латвийской ассоциации ресторанов Янис Ензис объясняет, что сложившаяся ситуация негативно сказывается не только на предпринимателях, но и на клиентах, поскольку многие заведения вынуждены закрываться, сокращать количество сотрудников или снижать качество услуг.

«Особенно трудно приходится тем предпринимателям, которые работают честно и платят все налоги, ведь на зарплаты, выплаченные в праздничные дни, накладываются двойные налоговые ставки», – добавляет президент ассоциации.

Таким образом, ассоциация призывает Сейм и правительство пересмотреть политику в отношении праздничных дней, возможно, сократив их количество или исключив определенные дни из списка праздников с точки зрения оплаты труда. Также предлагается обсудить возможные механизмы компенсации для предприятий, чтобы снизить финансовую нагрузку, связанную с праздничными днями. В письме ассоциация выражает готовность встретиться с депутатами Сейма, чтобы подробно разъяснить ситуацию и искать решения, приемлемые как для бизнеса, так и для общества в целом.