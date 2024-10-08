«Дорогие пациенты, полгода не болейте — квоты закончились»: глава поликлиники

Очередь на год или даже дольше

В 2024 году финансирование здравоохранения составило чуть более двух миллиардов евро. Цифра достаточно большая, но и потребностей много, потому что ряд проблем в сфере здравоохранения не может разрешиться годами.

Основная боль, конечно, – недостаточное финансирование. А именно, люди должны понять, что медицина – это не бесплатная услуга. Благодаря налогам, которые мы платим, государство покрывает часть расходов. Требуется только доплата от пациента. Однако средства ограничены, поэтому сигналы от медработников публично с регулярностью звучат каждое лето – квоты закончились или скоро будут исчерпаны. Год прошел только наполовину, а места, оплачиваемые государством на многие обследования, уже почти исчерпаны. Образуются очереди – по полгода, по году. Больные в растерянности – как так? Надеется ли медицинское учреждение разбогатеть за счет больных? Нет! Государственные деньги – это то, что есть. Однако мы также не можем отказаться от пациента, не оказав ему помощи. Мы продолжаем работать, оказывая услуги с надеждой, что государство с нами согласится как с учреждением. Возникает долг.

Врачи разбегаются кто куда

Как поставщики медицинских услуг мы должны жить – поддерживать инфраструктуру, платить зарплату, потому что если у врача не будет пациентов, он не будет у нас работать. Найти и привлечь специалистов очень сложно, но находясь в постоянной реальности отсутствия квот, врачи и медсестры тоже устают. Насколько мотивирует работать, когда непростительно часто слышишь – сегодня не можем оперировать, сегодня не можем принять из-за отсутствия государственного финансирования?

Медицина, особенно в регионах, теряет врачей. Потому что есть возможность работать в Швеции, Германии и других странах. Это еще один побочный эффект постоянной нехватки денег. Врачи работают на трех, четырех и более работах, поскольку многие медицинские учреждения не могут обеспечить полный рабочий день. Это серьёзно подрывает престиж профессии медика. Кроме того, отрицательным «бонусом» является обязательная документация, куча формальностей, которые занимают массу времени, отнимая его у основной задачи врача – заботы о здоровье пациента. Решением этой проблемы могла бы стать цифровизация, но на данный момент дальше плохо функционирующей E-veselība дело не идет.

Я считаю, что первая и главная задача нового, недавно основанного Латвийского центра цифрового здравоохранения – наконец привести в порядок вечно шаткую E-veselība. Очень важной задачей станет завершение создания и окончательное внедрение системы электронной истории болезни, которая существенно облегчит ежедневную работу врачей амбулаторно-поликлинического сектора и сократит огромные очереди на прием к специалистам и на осмотры.

Пациентов становится все больше

Кроме того, число больных имеет тенденцию к увеличению. Причин этому несколько: люди стали более образованными – хотят проверить свое здоровье, предлагаются широкие возможности диагностики, позволяющие раньше выявить заболевания, и люди хотят использовать эту возможность.

В настоящий момент мы также ощущаем «последствия» Covid-19 – в то время, когда амбулаторная помощь не оказывалась и хронические заболевания не лечились должным образом – сейчас мы видим обострение этих заболеваний. Наконец, мы стареем как общество, и по мере того, как мы становимся старше, появляется все больше хронических заболеваний – пациенты болеют длительно, лечение требует времени, и, прежде всего, это амбулаторные пациенты.

Амбулаторный уход – важен, но в роли пасынка

Именно поэтому публичные заявления политиков о будущем сферы здравоохранения вызвали еще большую тревогу. А именно, при распределении финансирования даже не упоминается амбулаторная помощь. Пару лет назад громко говорилось, насколько дорого стоит одна койка в больнице и что основное внимание должно быть уделено амбулаторной помощи, ведь так мы сможем обнаружить заболевание раньше, потратив меньше бюджетных денег в долгосрочной перспективе и болезни исчезнут.

Сейчас амбулаторная помощь даже не упоминается. В настоящее время правительство работает над бюджетом на следующий год. Есть информация, что в 2025 году на приоритетные направления будет дополнительно выделено 474,4 млн евро. Самые большие суммы пойдут на оборону. По направлению Минздрава предполагается утвердить меры по совершенствованию медицинских услуг по лечению онкологических и других заболеваний, срочно требующих продолжения терапии, на сумму 21,6 млн евро.

Были представлены грандиозные планы в отношении крупных государственных больниц – планируется строительство новых амбициозных зданий. Но где же забота о людях в регионах? Не каждый может себе позволить поехать на лечение в Ригу, где сейчас стоят очереди даже за платными услугами. Кто будет работать в этих новостройках? Будут ли переманивать врачей из регионов?

Складывается каламбур – в больницах в первую очередь оказывают неотложную помощь, но если случай не срочный, на лечение отправляют амбулаторно. Однако там пациент обнаруживает, что государственных квот недостаточно, поэтому образуются большие очереди, или услугу приходится оплачивать за свои деньги, или это делает страховщик. Конечно, есть и другая возможность – организовать курсы, чтобы ординаторы могли самостоятельно научиться снимать швы с прооперированных ран, потому что квоты на амбулаторного хирурга закончились.

Абсурдные ситуации

И это, конечно, не единственная абсурдная ситуация в медицине. Отдельно хотелось бы поговорить конкретно об онкологических больных. Онкология уже давно определена как приоритетное направление здравоохранения в Латвии. «Лучшим лекарством» от онкологических заболеваний является ранняя диагностика, которая требует регулярного и целенаправленного обследования людей без симптомов заболевания.

Однако в условиях нехватки денег часто возникают следующие ситуации: например, если врач в описании диагноза указывает на подозрение на онкологическое заболевание, то надо принять пациента, причем как можно скорее. Государство оплачивает необходимые обследования. Однако есть обследования, которые можно проводить только под наркозом. Однако оплата услуг анестезиолога не вписывается в зеленый коридор.

В результате поликлиника оплачивает анестезию из собственного бюджета, который складывается из доходов от платных пациентов. «Зеленый коридор» — очень нужная и долгожданная инициатива, но в системе не все продумано. Анестезия пациента перед процедурой, вероятно, не стоит компенсации от государства. Также эти пациенты не имеют права на платную консультацию анестезиолога. Неужели эти пациенты больше не ценны для страны?

Не ждите приглашения после 68 лет

Упомяну еще одну удивительную ситуацию - каждые два года женщины получают от Национальной службы здравоохранения письмо-приглашение пройти оплачиваемую государством маммографию (обследование молочных желез). Но теперь оно отправляется на официальный адрес электронной почты latvija.lv. Во-первых, не все знают этот факт. Во-вторых, не все обладают отличными цифровыми навыками и пониманием, где искать приглашение. В-третьих, оказывается, такое приглашение не рассылают женщинам после 68 лет. При наличии жалоб обращайтесь к врачу. Уникально! Когда жалобы уже есть, обычно речь идет уже не о первой или второй стадии рака, а о третьей и четвертой. Не так ли мы теряем и без того плачевное население страны?

Как более продуманно вложить деньги в здоровье?

Давайте будем реалистами – дополнительные огромные деньги в сферу здравоохранения не потекут, поэтому необходимо задуматься о том, как эффективно и рационально использовать имеющиеся средства. На мой взгляд, страховая медицина – одно из решений. Каждое новое правительство берет на себя обязательство решить эту проблему, но конкретного результата пока нет.

Необходимо получить и наконец назвать конкретные проценты того, какая часть налогов, уплачиваемых каждым человеком, направляется на здравоохранение. Принято решение, что до 31 декабря 2025 года сохранится нынешний подход к финансированию здравоохранения. А именно, медицинские услуги можно получить в рамках государственного обязательного медицинского страхования независимо от внесенных взносов. Поэтому мы не добились никакого прогресса в этом вопросе.

Однако я хотела бы завершить свои мысли позитивным посылом – благодаря настойчивости министра здравоохранения Хоссама Абу Мери, в будущем лекарства станут дешевле для населения. Это шаг в правильном направлении, - считает Кинтия Бартоли.