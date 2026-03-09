По его словам, многое зависит от того, как долго продлится военное противостояние в регионе.

«В более благоприятном сценарии, если конфликт будет ограничен несколькими неделями, можно ожидать, что он существенно не повлияет на мировую и европейскую экономику», - заявил Валдис Домбровскис.

Однако при затяжном конфликте последствия могут оказаться гораздо серьёзнее. Речь идёт о перебоях морских перевозок, атаках на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива и росте цен на энергоресурсы.

«Если конфликт станет продолжительным, это может вызвать стагфляционный шок с более высокими ценами на энергию», - предупредил Валдис Домбровскис.

Обострение произошло после ударов США и Израиля по Ирану и ответных атак Ирана по странам Персидского залива. На этом фоне ряд государств сократил добычу нефти, а движение танкеров через Ормузский пролив почти остановилось.

Через этот пролив проходит около одной пятой мировых поставок нефти, поэтому любые перебои в его работе мгновенно отражаются на глобальных ценах на энергию.