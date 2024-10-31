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Должны успеть: возле одной из латвийских школ появился необычный знак, регламентирующий парковку

Редакция PRESS 31 октября, 2024 13:37

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TV3

Жители Валки удивились странному дорожному знаку, появившемуся возле местной гимназии - парковка там разрешена теперь только на... 1 минуту, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

До недавнего времени парковку на улице Аусекля регламентировал знак "Парковка запрещена", а в не подпадающем под знак "кармане" у гимназии машины оставляли на часы, что мешало родителям забирать детей со школы.

А теперь карман оборудовали таким комплексом дорожных знаков, которого еще никогда не видели в Латвии. Родители учеников гимназии считают идею замечательной и отмечают, что согласовали её с местной думой.

А если кому-то будут нужно оставить машину на более длительный срок, то это можно сделать на недавно созданной парковке возле школы.

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