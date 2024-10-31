Должны успеть: возле одной из латвийских школ появился необычный знак, регламентирующий парковку

До недавнего времени парковку на улице Аусекля регламентировал знак "Парковка запрещена", а в не подпадающем под знак "кармане" у гимназии машины оставляли на часы, что мешало родителям забирать детей со школы.

А теперь карман оборудовали таким комплексом дорожных знаков, которого еще никогда не видели в Латвии. Родители учеников гимназии считают идею замечательной и отмечают, что согласовали её с местной думой.

А если кому-то будут нужно оставить машину на более длительный срок, то это можно сделать на недавно созданной парковке возле школы.