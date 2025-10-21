«Должны добиться, чтобы без латышского нельзя было жить»: профессор ЛУ

«Мы должны добиться того, чтобы в Латвии без латышского языка просто нельзя было жить. И это ответственность всего общества — начиная, например, с продавщицы, которая продолжает разговаривать с учеником старших классов по-русски, или водителя такси и т. д.», — сказала Друвиете.

Она отметила, что изучение языка должно начинаться с дошкольного возраста, чтобы дети могли успешно продолжать обучение в школе, а затем — в высших учебных заведениях. Профессор также подчеркнула важность качества преподавания и эффективность курсов латышского языка для взрослых.

«Мне кажется, мы переоцениваем значение курсов для взрослых. Если человек уже знает основы языка, всё зависит только от него самого. Что касается нынешней ситуации, нужно требовать большей ответственности от директоров школ — ведь без их ведома не могла происходить имитация преподавания латышского языка. И родителям стоит объяснять, что, не поддерживая обучение, они лишают своих детей будущего: те не смогут сдать экзамены в 9-м и 12-м классах, поступить в вузы или занимать должности, где требуется знание языка», — отметила профессор.

Друвиете подчеркнула, что решить проблему быстро невозможно, но системная работа со временем приведёт к ситуации, когда незнание латышского языка перестанет быть нормой среди жителей страны.

Ранее сообщалось, что 15 октября, в День государственного языка, на совместном заседании юридической и образовательной комиссий Сейма прозвучал призыв использовать латышский язык в общении и обеспечить государственное финансирование исследований латышского языка.

Юрист и дипломат Андрис Тейкманис отметил, что труднее всего изменить привычки. Он подчеркнул необходимость того, чтобы межэтническое общение в Латвии происходило на латышском языке. Сейчас это не так, и проблема касается не только национальных меньшинств, но и самих латышей, которые часто переходят на иностранные языки.

«Мы должны добиться, чтобы незнание латышского языка вызывало у людей дискомфорт, чтобы это ухудшало качество их жизни. Это не дискриминация, а стимул изучать язык», — уверен Тейкманис.