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Долой бумагу: с 2026 года латвийские предприятия переходят на электронные счета. Полностью

tv3.lv 30 сентября, 2024 07:43

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Начиная со следующего года все латвийские предприятия, оказывающие услуги государству, должны будут выписывать за эти услуги только электронные счета. А еще через год фирмы будут обязаны выставлять только такие счета друг другу. Что это даст и готов ли к переменам частный сектор, рассматривается в материале TV3 Ziņas.

Чем более мы оцифровываемся, тем меньше процедур, тем быстрее идет оборот информации, к тому же переход на э-счета существенно ограничит теневую экономику, поясняет Минфин.

"В целом мы хотим достичь большей прозрачности, это очень существенно для ограничения теневой экономики. Мы избежим также случаев, бывавших и ранее, когда хакеры внедряются, заменяют номер счета и деньги уходят не туда, куда предназначались", - говорит заместитель госсекретаря Минфина по вопросам ограничения теневой экономики Ольга Богданова.

Сначала систему "протестируют" только в расчетах государственного управления с частным сектором, а еще через год ее нужно будет внедрить во взаиморасчетах между предприятиями.

Фактически уже сейчас это добровольное решение, которое предприятия могут использовать в контактах с государственным управлением, многие так и делают. Начиная со следующего года, будь то публичный тендер или какой-то другой договор, придется практиковать э-счета.

Часть предприятий уже заранее начала приспосабливаться к новому порядку, некоторые ведут себя осторожно и выражают опасения.

"Возможно, было бы желательно лучше оповещать и улучшить оборот информации, но я заметила, что СГД тоже опубликовала у себя на сайте информацию и схему, как это повлияет на предприятия и что надо делать, так что да, мы это уже практикуем, э-счета выставляем, объем растет. Это цифровизация, облегчающая наш повседневный труд", - поясняет руководитель отдела расчетов и кредитного надзора Tet Беатрисе Брамдере.

Президент Ресторанного общества Янис Ензис считает так: "В коридорах Минфина частенько рождаются светлые мысли, увеличивающие административное бремя, создающие дополнительные инвестиции со стороны предпринимателей. А какими будут административные затраты со стороны СГД? Кто-то наверняка должен будет это оценить, обработать, будет ли это делать какая-то программа или алгоритм, или там будет вовлечен человеческий труд".

В любом случае ясно, что новый порядок заставит предприятия перестроить свои внутренние процессы, так как бумажные счета "путешествуют" совсем иначе, чем электронные, заявляет представитель Латвийской торгово-промышленной палаты.

"Совершенно точно с точки зрения предпринимателей это был бы очень сложный механизм, как это делать, так как в основном предприниматели считают, что было бы правильно оставить это на их усмотрение, а именно, сами предприниматели могли бы между собой договориться, как этот э-счет будет доставлен от выписавшего его к получателю", - сказал директор отдела политики ЛТПП Янис Лиелпетерис.

Пока предприниматели говорят о возможных дополнительных расходах, Минфин подсчитал, что в результате изменений бюджет может пополниться на 4 миллиона евро.

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