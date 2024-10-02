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Долги наши: латвийцы недовыполнили план по налогам

© LETA 2 октября, 2024 11:33

Бизнес 0 комментариев

Налоговые поступления за восемь месяцев этого года составили 9,516 млрд евро, что на 161,3 млн евро или 1,7% меньше плана, сообщили в Минфине.

В то же время налоговые поступления в этот период были на 606,6 млн евро или 6,8% больше, чем за восемь месяцев 2023 года.

Налоговые поступления в совокупный госбюджет составили 8,963 млрд евро, что на 166,5 млн евро или 1,8% меньше запланированного. Поступления налогов в госбюджет составили 7,419 млрд евро, что на 259,8 млн евро или 3,4% меньше запланированного, а налоговые поступления в бюджеты самоуправлений - 1,544 млрд евро, что на 93,3 млн евро или 6,4% больше запланированного.

В рамках государственной схемы фондированных пенсий налоговые поступления за восемь месяцев составили 552,9 млн евро, что на 5,2 млн евро или 1% больше запланированного.

В этом году больше всего собрано взносов социального страхования - 3,51 млрд евро, что на 0,6% меньше запланированного.

Поступления налога на добавленную стоимость за восемь месяцев этого года составили 2,484 млрд евро, что на 6,8% меньше запланированного, а поступления подоходного налога с населения - 1,784 млрд евро, что на 7,3% больше запланированного.

Поступления акцизного налога за указанный период составили 789,8 млн евро, что на 4,4% меньше запланированного.

Поступления налога на прибыль предприятий составили 533,8 млн евро, что на 6,6% меньше, чем планировалось, а поступления налога на недвижимость - 192,8 млн евро, что на 1,7% больше.

Поступления налога на эксплуатацию транспортных средств составили 73,3 млн евро, что на 2,5% меньше запланированного, поступления налога на природные ресурсы - 49,5 млн евро, что на 9,4% меньше плана.

Поступления таможенных пошлин за восемь месяцев составили 40,4 млн евро, что на 6,7% меньше запланированного, поступления налога на лотереи и азартные игры - 36,4 млн евро, что на 4,1% больше.

В 2024 году налоговые поступления запланированы в размере 14,656 млрд евро.

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