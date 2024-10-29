Долг следует за квартирой: Кабмин решил, что теперь долги будут переходить к новому владельцу жилья

Министерство экономики отмечает, что новое регулирование лучше защитит интересы коллективов владельцев квартир, управляющих многоквартирными домами и поставщиков коммунальных услуг от недобросовестного поведения отдельных владельцев, которые не оплачивают полученные услуги и не выполняют обязательства перед сообществом собственников, в частности в отношении накопительных фондов для нужд дома.

Кроме того, будет расширен круг прав и обязанностей для лиц, которые рассматриваются как потенциальные покупатели квартир, и на которых переходит обязательства по долгам в результате приобретения недвижимости.

Нормативные акты устанавливают обязанность владельцев квартир производить расчеты, включая оплату услуг, необходимых для содержания дома, расходы на управление, а также взносы в фонд накоплений, установленные сообществом владельцев квартир.

Министерство экономики подчеркивает, что на практике складываются ситуации, когда долг за предоставленные услуги для одной квартиры может негативно отразиться на доступе к этим услугам для всех собственников в многоквартирном доме.

Квартиры с задолженностью продаются, что усложняет процесс взыскания долга, так как после отчуждения собственности накопившиеся долги предыдущего владельца сейчас не переходят на нового владельца квартиры.

Подготовленные поправки к Закону "О квартирной собственности" предусматривают, что новый собственник квартиры несет ответственность за долги, возникшие не ранее чем за год до приобретения недвижимости. Таким образом, будут защищены интересы коллективов владельцев квартир, а также управляющих домами и поставщиков коммунальных услуг по отношению к владельцам квартир, которые не оплачивают полученные услуги.

Для реализации института реального обременения, то есть принципа "долг следует за квартирой," также подготовлены изменения в Закон "Об управлении жилыми домами", расширяющие круг лиц, которые имеют право запрашивать информацию о размере задолженности по конкретной квартире, включая потенциального покупателя.

Одновременно расширены правовые нормы, определяющие, какие платежи могут быть предметом запроса на получение информации, включая взносы владельцев квартир в фонд накоплений, а также четко определены расходы на управление, на которые распространяется реальное обременение.

Ожидается, что изменения в обоих законах обеспечат бесперебойную эксплуатацию и сохранение качества жилых домов, а также непрерывность предоставления услуг, одновременно увеличивая возможность возврата средств за оказанные услуги или не поступившие взносы в фонд накоплений коллективов владельцев квартир.

Оба законопроекта еще предстоит утвердить Сейму.