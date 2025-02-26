Доколе? Белоруссия экспортирует масло из рапса, украденного на Украине, через Латвию

В прошлом году белорусский исследовательский центр обнаружил, как рапс с оккупированных Украиной территорий ввозится в Беларусь для переработки в масло по сильно заниженным ценам.

Вместе с белорусскими коллегами, а также журналистами литовских СМИ «15 минут» и «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», «Нека Персонига» выяснила, как такое масло экспортируется с завода «Агропродукт» через Латвию и Литву. После запросов СМИ и публикаций в Литве было задержано несколько вагонов с рапсовым маслом, а Литовские железные дороги начали внутреннее расследование. В Латвии никаких мер принято не было, а ответственному министру даже не сообщили, что импорт белорусского рапсового масла в Латвию по-прежнему не запрещен.

В интервью «Nekā personīga» министр земледелия Армандс Краузе объяснил свою точку зрения на то, почему рапс из Беларуси не следует запрещать в Латвии.

НП: Почему импорт и транзит рапсового масла из Беларуси до сих пор не запрещен?

Армандс Краузе: Потому что в Европе вообще не запрещен импорт продовольственных товаров. Европа повышает тарифы. И тарифы на рапсовое масло, кстати, тоже были повышены.

НП: Но в настоящее время, например, в Литве действует запрет на импорт рапсового масла, и они обходят его, импортируя через Латвию. Так не должны ли балтийские страны хотя бы договориться о какой-то общей политике?

Краузе: Латвия также запрещает импорт продовольствия из России. В этом случае мы можем запретить импорт нашим собственным операторам, но мы не можем запретить шведским, немецким и литовским операторам проходить через Латвию.

НП: Рапсовое масло на самом деле не запрещено к ввозу в Латвию.

Оно запрещено в Латвии, но не запрещено в ЕС. Но мы в Латвии приняли решение о запрете продовольственных товаров из России. Помните, в прошлом году...

НП: Рапсового масла в этом списке нет.

Краузе: Латвия запретила импорт продуктов питания, да. Но это касается только латвийских предприятий.

НП: Рапсовое масло не включено в список [нормативных актов] Кабинета министров, а в ПВД говорят, что импорт рапсового масла в Латвию не запрещен. Так где же здесь недопонимание?

Краузе: Я еще раз говорю, что для Латвии запрет одной страны не решает проблему. Масло будет поступать через другую страну. Все запреты - на уровне Европейского союза. Это наша позиция. И это то, над чем мы работаем. Мы дополняем список. Мы хотим включить в список не только рапсовое масло, но и рыбу, и все продукты питания. В настоящее время, например, на уровне Европейского союза мы не можем договориться по рыбе, потому что есть страны, которые считают ее выгодной. Поэтому наша позиция заключается в том, что все решения должны приниматься на европейском уровне, чтобы было абсолютное единообразие и чтобы импорт не мог быть передан другим странам. Национальные запреты, как вы видите, неэффективны.