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Доклад: в Латвии умерли семь мигрантов, незаконно проникших в Латвию из Беларуси

© LETA 12 сентября, 2024 08:52

ЧП и криминал 0 комментариев

С 1 августа 2021 года по 1 марта 2024 года на территории Латвии умерли семь мигрантов, незаконно проникших в страну из Беларуси, говорится в докладе "Опасный путь: смерть мигрантов на границе Европейского союза и Беларуси".

В документе представлены данные о смертях мигрантов на границе ЕС и Беларуси с лета 2021 года, когда усилился поток нелегальной миграции, что привело к гуманитарному кризису в приграничных регионах.

Что касается Латвии, то, согласно докладу, с августа 2021 года по 1 марта 2024 года общество "Хочу помочь беженцам" направило в Государственную пограничную охрану запросы о 58 пропавших мигрантах. Благодаря различным каналам получения информации около трети из них были найдены в Беларуси, Латвии, других странах ЕС или в своих странах, куда они были депортированы.

По двум мигрантам были получены данные о том, что они после пересечения границы скончались. Один из них умер в центре размещения ищущих убежища "Муцениеки" через несколько недель после пересечения границы из-за проблем со здоровьем. Его смерть не была связана с трудностями на границе, а с распространением инфекции "Covid-19" в центре, поэтому эти данные не включены в доклад.

Смерть двух человек может быть связана со сложностями пересечения границы - они умерли в больницах, куда были доставлены вскоре после пересечения границы. Четыре неопознанных человека были найдены мертвыми в приграничной зоне. В рассматриваемый период была зарегистрирована еще одна смерть - женщины из Сирии осенью 2023 года.

Чтобы уменьшить число смертей среди мигрантов, авторы доклада призывают внести изменения в законодательство Латвии, Литвы и Польши, сделав незаконным вытеснение мигрантов или потенциальных просителей убежища на границе. Одно из предложений предусматривает создание на границе пунктов оказания экстренной гуманитарной и первой медицинской помощи.

В докладе отмечается, что миграционный маршрут из Беларуси в Латвию и далее в другие страны ЕС является противоречивой и неприятной темой для латвийского общества. Авторы доклада считают, что с усиления миграционного потока летом 2021 года мигранты подвергаются постоянной дегуманизации и в официальном, и в общественном дискурсе, с частым указанием на угрозу, которую они представляют для безопасности страны, и использования в гибридной войне.

В докладе отмечается, что к концу марта 2024 года в Беларуси, Латвии, Литве и Польше было зафиксировано в целом 116 смертей мигрантов. Кроме того, еще как минимум о 26 смертях сообщили в своих свидетельствах сами мигранты. Авторы доклада отмечают, что непосредственные причины смертей мигрантов установить сложно, поскольку эти случаи расследуют местные власти и чаще всего о них не сообщается публично.

Наиболее распространенная причина смерти среди мигрантов - длительное пребывание в неблагоприятных условиях, которые могут привести к истощению и ухудшению состояния здоровья.

В то же время в приграничных реках были найдены останки 11 человек. Это объясняется тем, что мигранты надеялись, что переплыть реку будет легче, чем перебраться через ограждение на границе. Еще пять человек погибли в автомобильных авариях во время преследования полицией или пограничниками, а недостаточная подготовка к потоку мигрантов местных властей, в том числе медицинского персонала, иногда увеличивала риск для здоровья и жизни мигрантов, отмечается в докладе.

Более подробно о докладе будет рассказываться на мероприятии организации "Хочу помочь беженцам" в пятницу, 13 сентября. Мероприятие проводится при поддержке Агентства ООН по делам беженцев.

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