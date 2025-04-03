Договорятся или нет? Посланник Путина едет в Вашингтон, но есть нюансы

В среду сразу несколько СМИ написали, что на этой неделе в Вашингтон на переговоры со спецспосланником президента Трампа Стивом Уиткоффом прилетит Кирилл Дмитриев — представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Первой о предстоящем визите Дмитриева со ссылкой на анонимные источники сообщила телекомпания CNN. Позже подтверждение из двух своих источников получила другая американская телекомпания, CBS.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что визит Дмитриева «возможен». Сам Дмитриев написал в соцсети X, что он «вероятен».

«Вероятно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшенные отношения — это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?», — гласит запись Дмитриева в X.

По сведениям собеседников корреспондента CBS Сары Кук, Уиткофф может встретиться с Дмитриевым в Белом доме уже в среду. Журналистка также пишет, что для организации визита Минфин США приостановил действие санкций, введенных против Дмитриева, чтобы Госдеп мог выдать ему визу.

Вашингтон недоволен Москвой

Тем временем Reuters опубликовало расследование, по данным которого в Белом доме и Госдепартаменте США признали, что Путин активно сопротивляется попыткам администрации Трампа договориться о мире.

Со ссылкой на анонимных собеседников во властных структурах агентство передает, что на выходных американские чиновники обсудили, какие еще экономические и дипломатические меры могут подтолкнуть Москву к уступкам.

По словам собеседников агентства, члены администрации Трампа в частных беседах долго жаловались на манеру Киева вести переговоры, но в последние дни их все больше разочаровывает позиция Москвы.

Агентство напоминает, что Трамп и его команда рассчитывали добиться полного прекращения огня к апрелю или маю, но больше не считают эти сроки реалистичными. Путин ясно демонстрирует, что не хочет соглашаться даже на прекращение огня, не говоря уже о полноценном мирном договоре, и Трамп начал понимать, что российский лидер намеренно тянет время, сказано в публикации.

Растет вероятность того, что война затянется, и Украине понадобится больше западной помощи, говорят источники Reuters. Для Трампа, который считает себя мастером заключать сделки и неоднократно обещал быстро и просто положить конец войне в Украине, такой вариант развития событий выглядит неприемлемым.

В воскресенье сам Трамп заявил, что если он почувствует, что Москва блокирует его попытки прекратить войну в Украине, то введет «вторичные» импортные пошлины для стран, закупающих российскую нефть.

Правда, одновременно Трамп пригрозил большими проблемами и президенту Украины Владимиру Зеленскому — в случае, если тот откажется заключать с США соглашение о полезных ископаемых.

В начале этой неделе идейно близкий к администрации Трампа телеканал Fox News тоже, как и Reuters, сообщил, что администрация ищет способы принудить Москву к содержательным переговорам о мире, поскольку Трамп разочаровался в Путине и видит, что тот тормозит мирный процесс.

На этой неделе очередное подтверждение, что Москва не согласна с условиями мира, предложенными США, прозвучало из уст заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Тот заявил в интервью журналу «Международная жизнь», что Россия не может принять эти предложения «просто как есть», поскольку они не предполагают «устранения первопричин российско-украинского конфликта».

Этими «первопричинами» Москва, как явствует из многочисленных заявлений Путина и других членов российского руководства, считает стремление Украины вступить в НАТО и вообще существование в Киеве независимых от Москвы президента и правительства Украины.

Конгресс готовит инструменты для новых санкций

Тем временем сенаторы США от обеих партий накануне внесли законопроект о новых санкциях против России на случай, если она продолжит уклоняться от содержательных переговоров о мире.

Соавторами проекта выступили по 25 сенаторов от Республиканской и Демократической партий, то есть, половина состава всего Сената.

Проект предусматривает запретительные, 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые покупают российские нефть, газ, уран и другое сырье, запрет на инвестиции в Россию и ужесточение мер против российского «теневого флота».

Эти санкции предполагается ввести, если США убедятся, что Москва саботирует мирные переговоры.

Как сообщило агентство Reuters, аналогичный проект, также двухпартийный, внесен и в Палату представителей Конгресса США.