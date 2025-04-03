Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Договорятся или нет? Посланник Путина едет в Вашингтон, но есть нюансы

© BBC 3 апреля, 2025 07:05

Мир 0 комментариев

Администрация США продолжает искать способы добиться обещанного Дональдом Трампом мира в Украине: на этой неделе, по сведениям из нескольких источников, в Вашингтон прилетит представитель президента России Кирилл Дмитриев. Тем временем в мировой прессе продолжают появляться «утечки» информации о том, что администрация Трампа крайне недовольна нежеланием Москвы прекратить огонь.

В среду сразу несколько СМИ написали, что на этой неделе в Вашингтон на переговоры со спецспосланником президента Трампа Стивом Уиткоффом прилетит Кирилл Дмитриев — представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Первой о предстоящем визите Дмитриева со ссылкой на анонимные источники сообщила телекомпания CNN. Позже подтверждение из двух своих источников получила другая американская телекомпания, CBS.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам, что визит Дмитриева «возможен». Сам Дмитриев написал в соцсети X, что он «вероятен».

«Вероятно. Сопротивление диалогу между США и Россией реально, оно обусловлено укоренившимися интересами и старыми нарративами. Но что, если улучшенные отношения — это именно то, что нужно миру для устойчивой глобальной безопасности и мира?», — гласит запись Дмитриева в X.

По сведениям собеседников корреспондента CBS Сары Кук, Уиткофф может встретиться с Дмитриевым в Белом доме уже в среду. Журналистка также пишет, что для организации визита Минфин США приостановил действие санкций, введенных против Дмитриева, чтобы Госдеп мог выдать ему визу.

Вашингтон недоволен Москвой

Тем временем Reuters опубликовало расследование, по данным которого в Белом доме и Госдепартаменте США признали, что Путин активно сопротивляется попыткам администрации Трампа договориться о мире.

Со ссылкой на анонимных собеседников во властных структурах агентство передает, что на выходных американские чиновники обсудили, какие еще экономические и дипломатические меры могут подтолкнуть Москву к уступкам.

По словам собеседников агентства, члены администрации Трампа в частных беседах долго жаловались на манеру Киева вести переговоры, но в последние дни их все больше разочаровывает позиция Москвы.

Агентство напоминает, что Трамп и его команда рассчитывали добиться полного прекращения огня к апрелю или маю, но больше не считают эти сроки реалистичными. Путин ясно демонстрирует, что не хочет соглашаться даже на прекращение огня, не говоря уже о полноценном мирном договоре, и Трамп начал понимать, что российский лидер намеренно тянет время, сказано в публикации.

Растет вероятность того, что война затянется, и Украине понадобится больше западной помощи, говорят источники Reuters. Для Трампа, который считает себя мастером заключать сделки и неоднократно обещал быстро и просто положить конец войне в Украине, такой вариант развития событий выглядит неприемлемым.

В воскресенье сам Трамп заявил, что если он почувствует, что Москва блокирует его попытки прекратить войну в Украине, то введет «вторичные» импортные пошлины для стран, закупающих российскую нефть.

Правда, одновременно Трамп пригрозил большими проблемами и президенту Украины Владимиру Зеленскому — в случае, если тот откажется заключать с США соглашение о полезных ископаемых.

В начале этой неделе идейно близкий к администрации Трампа телеканал Fox News тоже, как и Reuters, сообщил, что администрация ищет способы принудить Москву к содержательным переговорам о мире, поскольку Трамп разочаровался в Путине и видит, что тот тормозит мирный процесс.

На этой неделе очередное подтверждение, что Москва не согласна с условиями мира, предложенными США, прозвучало из уст заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Тот заявил в интервью журналу «Международная жизнь», что Россия не может принять эти предложения «просто как есть», поскольку они не предполагают «устранения первопричин российско-украинского конфликта».

Этими «первопричинами» Москва, как явствует из многочисленных заявлений Путина и других членов российского руководства, считает стремление Украины вступить в НАТО и вообще существование в Киеве независимых от Москвы президента и правительства Украины.

Конгресс готовит инструменты для новых санкций

Тем временем сенаторы США от обеих партий накануне внесли законопроект о новых санкциях против России на случай, если она продолжит уклоняться от содержательных переговоров о мире.

Соавторами проекта выступили по 25 сенаторов от Республиканской и Демократической партий, то есть, половина состава всего Сената.

Проект предусматривает запретительные, 500-процентные пошлины на импорт из стран, которые покупают российские нефть, газ, уран и другое сырье, запрет на инвестиции в Россию и ужесточение мер против российского «теневого флота».

Эти санкции предполагается ввести, если США убедятся, что Москва саботирует мирные переговоры.

Как сообщило агентство Reuters, аналогичный проект, также двухпартийный, внесен и в Палату представителей Конгресса США.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 14 реакций
Комментарии (0) 14 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать