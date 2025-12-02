Теперь и в Латвии: эти таблетки для похудения могут довести до инфаркта

Molecule Plus – это капсулы для похудения, которые обещают помочь сбросить до пяти килограммов в неделю. Недавно о них сообщала британская телерадиокомпания Би-би-си, которая обнаружила, что продукт обретает популярность среди молодежи в России, при этом в его составе было обнаружено опасное и запрещенное во многих странах мира вещество — сибутрамин.

С момента запрета это вещество время от времени появляется в нелегальных средствах для снижения веса, которые рекламируются в интернете как «натуральные» или «пищевые добавки». Как убедилось Латвийское радио, это средство для похудения также продается на портале объявлений в Латвии. В объявлении также были размещены фотографии – на них видно, что средство якобы произведено в Германии, но описание ингредиентов на русском языке, а основная информация – на английском.

Расследование Би-би-си показало, что истинное происхождение продукта неизвестно. Продавец, которой звонило Латвийское радио, рассказала, что капсулы поступают из Китая. «У каждого есть свои, так сказать, источники, как их достать», – сказала она.

Кроме того, женщина также продает капсулы LiDa, нелегальные в Латвии и многих других странах, поскольку в лабораторных условиях в них неоднократно обнаруживался запрещенный сибутрамин. Об опасности этого конкретного средства в свое время предупреждали и латвийские учреждения здравоохранения.

Для распространения средств для похудения в Латвии они должны быть зарегистрированы в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС, PVD). Винета Гринберга, руководитель отдела надзора за распространением пищевых продуктов учреждения, рассказала следующее: «Продукт рассматривается службой, оценивается его маркировка, в том числе, если там есть части растений, оценивается, разрешено ли их вообще использовать для соответствующего продукта, и соответственно, затем включают в этот список».

В данном случае речь может идти о двух разных реестрах – пищевых добавок и пищевых продуктов, входящих в определенные группы, поскольку не совсем ясно, в каком из них должен находиться такой продукт.

Molecule Plus и LiDa не зарегистрированы ни в одном, ни в другом, а значит, распространять их в Латвии нельзя. После того как о объявлении проинформировали ПВС, служба связалась с порталом, и объявление уже удалено. «Поэтому мы призываем тщательно оценивать, что вы покупаете в интернете. Если это не рекомендовано специалистом, то не нужно ничего приобретать просто потому, что хочется сбросить вес», – прокомментировала специалист ПВС.

Однако даже если пищевая добавка зарегистрирована в ПВС, это не означает, что каждый продукт прошел лабораторную проверку – анализы проводятся выборочно.

«Соответственно, что проверяет служба – берет минеральные вещества, микроэлементы, чаще всего это касается пищевых добавок, сравнивает с указанным на маркировке, плюс еще либо остатки пестицидов, если там растительное происхождение, либо тяжелые металлы, которые установлены в регулировании», — пояснила Гринберга.

Например, в Латвии в настоящее время зарегистрировано 12 411 пищевых добавок. В прошлом году выборочно протестировали 270 образцов – примерно 2% от всего ассортимента. Из них несоответствующими оказались 15.

Сибутрамин в эти проверки не включают, потому что это дорого. Тем не менее, реагируя на жалобы, ПВС также тестирует наличие этого вещества – в прошлом году проверено пять образцов (два из них средства для похудения), и несоответствий не обнаружили. В Европе существует единая система предупреждений, и в этом году сибутрамин был обнаружен в девяти случаях, в основном в продуктах, произведенных в Турции.

«Это большой рынок. Конечно, их продают и в интернете, и надзор за интернет-торговлей обременителен не только для латвийской службы, но и по всей Европе, поскольку свободную торговлю никто не запрещал. Мы, как потребители, также можем спокойно заказывать откуда угодно, откуда хотим», — пояснила Гринберга.

Руководитель Центра питания и диетологии Рижской Восточной больницы Лайла Мейя подчеркивает, что употребление пищевых добавок и средств для похудения часто является самолечением под влиянием рекламы. «Это огромный риск, потому что неизвестно, не добавлено ли в эти пищевые добавки то, что они, возможно, не указывают. Или наоборот, то, что указано, может быть, в другой дозе, потому что это не проверено. В связи с этим прогнозировать эффект и риски очень сложно», – сказала Мейя.