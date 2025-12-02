Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Теперь и в Латвии: эти таблетки для похудения могут довести до инфаркта

2 декабря, 2025 19:47

Бизнес

Жители стран Балтии все чаще используют пищевые добавки, и данные о потреблении показывают, что в Латвии их ежегодно употребляет около 60% населения. Предложение этих продуктов также значительно – каждый год в Латвии регистрируется в среднем тысяча новых пищевых добавок. Проверяет ли кто-то, какие продукты поступают в продажу, и что можно найти на нелегальном рынке, узнавала программа Atvērtie faili на Латвийском радио.

Molecule Plus – это капсулы для похудения, которые обещают помочь сбросить до пяти килограммов в неделю. Недавно о них сообщала британская телерадиокомпания Би-би-си, которая обнаружила, что продукт обретает популярность среди молодежи в России, при этом в его составе было обнаружено опасное и запрещенное во многих странах мира вещество — сибутрамин.

С момента запрета это вещество время от времени появляется в нелегальных средствах для снижения веса, которые рекламируются в интернете как «натуральные» или «пищевые добавки». Как убедилось Латвийское радио, это средство для похудения также продается на портале объявлений в Латвии. В объявлении также были размещены фотографии – на них видно, что средство якобы произведено в Германии, но описание ингредиентов на русском языке, а основная информация – на английском.

Расследование Би-би-си показало, что истинное происхождение продукта неизвестно. Продавец, которой звонило Латвийское радио, рассказала, что капсулы поступают из Китая. «У каждого есть свои, так сказать, источники, как их достать», – сказала она.

Кроме того, женщина также продает капсулы LiDa, нелегальные в Латвии и многих других странах, поскольку в лабораторных условиях в них неоднократно обнаруживался запрещенный сибутрамин. Об опасности этого конкретного средства в свое время предупреждали и латвийские учреждения здравоохранения.

Для распространения средств для похудения в Латвии они должны быть зарегистрированы в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС, PVD). Винета Гринберга, руководитель отдела надзора за распространением пищевых продуктов учреждения, рассказала следующее: «Продукт рассматривается службой, оценивается его маркировка, в том числе, если там есть части растений, оценивается, разрешено ли их вообще использовать для соответствующего продукта, и соответственно, затем включают в этот список».

В данном случае речь может идти о двух разных реестрах – пищевых добавок и пищевых продуктов, входящих в определенные группы, поскольку не совсем ясно, в каком из них должен находиться такой продукт.

Molecule Plus и LiDa не зарегистрированы ни в одном, ни в другом, а значит, распространять их в Латвии нельзя. После того как о объявлении проинформировали ПВС, служба связалась с порталом, и объявление уже удалено. «Поэтому мы призываем тщательно оценивать, что вы покупаете в интернете. Если это не рекомендовано специалистом, то не нужно ничего приобретать просто потому, что хочется сбросить вес», – прокомментировала специалист ПВС.

Однако даже если пищевая добавка зарегистрирована в ПВС, это не означает, что каждый продукт прошел лабораторную проверку – анализы проводятся выборочно.

«Соответственно, что проверяет служба – берет минеральные вещества, микроэлементы, чаще всего это касается пищевых добавок, сравнивает с указанным на маркировке, плюс еще либо остатки пестицидов, если там растительное происхождение, либо тяжелые металлы, которые установлены в регулировании», — пояснила Гринберга.

Например, в Латвии в настоящее время зарегистрировано 12 411 пищевых добавок. В прошлом году выборочно протестировали 270 образцов – примерно 2% от всего ассортимента. Из них несоответствующими оказались 15.

Сибутрамин в эти проверки не включают, потому что это дорого. Тем не менее, реагируя на жалобы, ПВС также тестирует наличие этого вещества – в прошлом году проверено пять образцов (два из них средства для похудения), и несоответствий не обнаружили. В Европе существует единая система предупреждений, и в этом году сибутрамин был обнаружен в девяти случаях, в основном в продуктах, произведенных в Турции.

«Это большой рынок. Конечно, их продают и в интернете, и надзор за интернет-торговлей обременителен не только для латвийской службы, но и по всей Европе, поскольку свободную торговлю никто не запрещал. Мы, как потребители, также можем спокойно заказывать откуда угодно, откуда хотим», — пояснила Гринберга.

Руководитель Центра питания и диетологии Рижской Восточной больницы Лайла Мейя подчеркивает, что употребление пищевых добавок и средств для похудения часто является самолечением под влиянием рекламы. «Это огромный риск, потому что неизвестно, не добавлено ли в эти пищевые добавки то, что они, возможно, не указывают. Или наоборот, то, что указано, может быть, в другой дозе, потому что это не проверено. В связи с этим прогнозировать эффект и риски очень сложно», – сказала Мейя.

Срочный созыв депутатов в Риге: главу городского развития в отставку

18:48

Важно

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Мэр Риги Виестурс Кляйнбергс ("Прогрессивные") в среду в 14:30 созывает внеочередное заседание Рижской думы, в повестку которого включён один вопрос — освобождение от должности директора Департамента городского развития Илзе Пурмале.

Читать
Король Дональд, упадок Запада, война и ИИ: пророчества Нострадамуса на 2026 год

История и культура 18:42

История и культура

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Как и каждый год, новые интерпретации пророчеств Нострадамуса вызывают любопытство и беспокойство по поводу ближайшего будущего. В 2026 толкователи прочат экологические катастрофы, финансовые кризисы, новый мировой порядок и расцвет ИИ
Как обычно, предсказания Мишеля Нострадамуса вновь выходят на первый план, когда год подходит к концу. Французскому астрологу и провидцу XVI века издавна приписывают предсказания важных исторических событий, пишет Евроньюз.

Читать

Кая Каллас должна опровергнуть сказанную её ложь: решение суда

18:24

Важно

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

В понедельник вступило в силу вынесенное в ноябре прошлого года решение Харьюского уездного суда, согласно которому бывший премьер-министр, а ныне высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас должна опровергнуть ложные утверждения в адрес фонда "В защиту семьи и традиции" (SAPTK). 

Читать

Мурлыканье важнее мяуканья: учёные выяснили, как кошки «выдают» свою личность

Животные 18:23

Животные

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Мы привыкли считать, что кошки «разговаривают» с нами мяуканьем. Но новое исследование показало: если кошка хочет выразить себя, а не просьбу, она делает это иначе — мурлыканьем.

Читать

Комета 3I/ATLAS подойдёт к Земле в эту пятницу: что нужно знать

Мир 18:19

Мир

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая завладела воображением людей по всему миру, совершит своё ближайшее сближение с Землёй в пятницу, 19 декабря, предоставив астрономам короткое окно для наблюдений за редким гостем из другой галактики.

Читать

«Мы ежедневно охраняем границу»: Силиня на восточном фланге НАТО

Новости Латвии 18:15

Новости Латвии

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Сильный восточный фланг обеспечивает повышение безопасности всей Европы, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня. Советник премьер-министра Анна Удре сообщила агентству ЛЕТА, что Силиня приняла участие в саммите лидеров стран восточного фланга Европейского союза в Хельсинки вместе с главами государств и правительств Финляндии, Швеции, Польши, Эстонии, Литвы, Румынии и Болгарии.

Читать

Никакого «путинского» Нового года! Рижанам готовят пакет санкций

18:00

Важно

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Рижская дума в среду, 17 декабря, намерена определить новые правила запуска фейерверков в столице — где, когда и на каких условиях это будет разрешено. В числе предложений — сократить использование новогодней пиротехники до одного часа после наступления Нового года, установить сезонные ночные ограничения, а также ввести штрафы до 1400 евро.

Читать