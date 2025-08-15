Для укрепления патриотизма: в Латгалии создадут школу с военным уклоном

В Резекненском крае на военной базе "Лузнава" у министра запланирована встреча с военнослужащими СГО.

Затем - средняя школа в Малте. Там с председателем Резекненской краевой думы Гунтаром Скудрой и директором школы Винере Димпере обсудят идею оборонной отрасли о создании профессиональной средней школы с военным уклоном.

В продолжение визита Спрудс отправится в Аглону, где примет участие в мероприятиях дня Вознесения Пресвятой Девы Марии.

Региональный визит в Латгале министр завершит посещением 35-го пехотного батальона Земессардзе в 16 часов в "Литавниеки" Прейльского края.

Как сообщалось, 17 июня Кабинет министров поддержал закон о создании контрмобильной инфраструктуры, цель которого - ускорить военное укрепление восточной границы Латвии. Закон еще должен принять парламент.

15 мая этого года Министерство обороны сообщило о намерении создать профессиональную среднюю школу с военной направленностью в Малте Резекненского края, чтобы укрепить патриотическое воспитание молодежи и обеспечить возможности военного образования для молодежи в Латгале. Новая школа будет создана по образцу профессиональной средней школы имени полковника Оскара Калпакса, и ей планируется присвоить имя генерала Петериса Радзиньша. Планируется, что в первый учебный год в новую школу будут приняты до 30 воспитанников.