Для тех, кто плохо учился в школе: в Турции туристов возят по несуществующим достопримечательностям

Каппадокия — историческая область в центральной части Турции, известная своими уникальными ландшафтами и популярная среди путешественников. Однако расследование, проведенное местными туристическими компаниями, выявило, что некоторые турфирмы организуют поездки к несуществующим объектам. Это объясняет, почему цены на такие туры иногда оказываются ниже рыночных.

Как рассказали эксперты, гиды могут привезти туристов в неизвестное место неподалеку от Ихлары и утверждать, что это знаменитый город Гёреме, известный своими пещерными храмами византийской эпохи. Иногда туристов водят по складам для лимонов, представляя их как подземные города, или показывают обычные деревенские дома, заявляя, что это исторические объекты.

Большинство туристов, не зная местности, не подозревают об обмане. А если среди них оказывается знаток, его успокаивают объяснениями, что "объект на ремонте".

Эксперты отмечают, что подобный обман наносит ущерб как репутации Каппадокии, так и имиджу Турции в целом. По их мнению, те, кто занимается такими махинациями, должны быть выявлены и наказаны, поскольку это не только вводит в заблуждение туристов, но и отрицательно сказывается на доходах страны.