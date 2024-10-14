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Для тех, кто плохо учился в школе: в Турции туристов возят по несуществующим достопримечательностям

Редакция PRESS 14 октября, 2024 15:00

Для настроения 0 комментариев

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В турецком регионе Каппадокия иностранным туристам показывают вымышленные "музеи" и "достопримечательности", сообщает турецкий телеграм-канал.

Каппадокия — историческая область в центральной части Турции, известная своими уникальными ландшафтами и популярная среди путешественников. Однако расследование, проведенное местными туристическими компаниями, выявило, что некоторые турфирмы организуют поездки к несуществующим объектам. Это объясняет, почему цены на такие туры иногда оказываются ниже рыночных.

Как рассказали эксперты, гиды могут привезти туристов в неизвестное место неподалеку от Ихлары и утверждать, что это знаменитый город Гёреме, известный своими пещерными храмами византийской эпохи. Иногда туристов водят по складам для лимонов, представляя их как подземные города, или показывают обычные деревенские дома, заявляя, что это исторические объекты.

Большинство туристов, не зная местности, не подозревают об обмане. А если среди них оказывается знаток, его успокаивают объяснениями, что "объект на ремонте".

Эксперты отмечают, что подобный обман наносит ущерб как репутации Каппадокии, так и имиджу Турции в целом. По их мнению, те, кто занимается такими махинациями, должны быть выявлены и наказаны, поскольку это не только вводит в заблуждение туристов, но и отрицательно сказывается на доходах страны.

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Важно 16:56

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Спорт 16:46

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Житель Латвии найден мертвым в английском парке. Полиция ищет родственников

Важно 16:34

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Куда ветер подует: электроэнергия в Балтии подешевела на 53%

Новости Латвии 16:25

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 Оптовая цена электроэнергии благодаря производству на ветряных электростанциях, которое на прошлой неделе выросло почти вдвое, в Литве на прошлой неделе снизилась на 53% до 61 евро за мегаватт-час (МВтч).

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ЕС больше не даст нам денег на строительство дорог: только на велосипеды и пешеходов!

Выбор редакции 16:22

Выбор редакции 0 комментариев

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Вклад средств из еврофондов в латвийские дороги значительно поднял их качество. Но уже в ближайшие годы Латвия встанет перед вызовом, как это самое качество сохранить — поскольку в новом периоде планирования еврофонды нельзя будет использовать для автодорог, заявил в эфире программы «Кейс» на LSM+ руководитель Latvijas Valsts ceļi Мартиньш Лаздовскис.

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Изнасилования девочек и торговля людьми: трем мужчинам вынесен приговор

Важно 16:09

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Курземский районный суд приговорил к лишению свободы трех молодых мужчин за сексуальное насилие над несовершеннолетними, а одного из них — также за торговлю людьми, сообщила прокуратура, уточнив, что рассмотрение дела произошло в начале сентября, сообщает LSM+.

Курземский районный суд приговорил к лишению свободы трех молодых мужчин за сексуальное насилие над несовершеннолетними, а одного из них — также за торговлю людьми, сообщила прокуратура, уточнив, что рассмотрение дела произошло в начале сентября, сообщает LSM+.

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Bolt Food вводит новые правила для доставки еды: какие?

Бизнес 16:03

Бизнес 0 комментариев

Платформа доставки еды Bolt Food предложит производителям еды наклейки для запечатывания упаковок с едой и будет проверять гигиену курьеров и состояние боксов для доставки, чтобы обеспечить безопасность доставляемой еды, сообщили LETA в компании.

Платформа доставки еды Bolt Food предложит производителям еды наклейки для запечатывания упаковок с едой и будет проверять гигиену курьеров и состояние боксов для доставки, чтобы обеспечить безопасность доставляемой еды, сообщили LETA в компании.

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