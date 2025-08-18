Для старта в следующий Сейм: в Латвии учредили новую партию

По его словам, цель - сформировать новую политическую силу, в которой "объединятся честные люди". Кроме того, целью партии станет борьба с коррупцией, а также перезапуск экономической системы Латвии путем цифровизации, роботизации и автоматизации.

Движение "Для завтрашнего дня" началось в июне этого года с организованного двумя антикоррупционными энтузиастами - Винтерсом и Райвитой Крамзакой - опроса об идее создания центристской партии.

Как следует из информации на сайте движения, "Для завтрашнего дня" будет центристской политической партией, которая "объединит честных, увлеченных и умных патриотов Латвии".

Партию планируется учредить до сентября, чтобы она могла принять участие в следующих выборах Сейма, отметил Винтерс. По его словам, сейчас удалось собрать 100 сторонников партии, но людей, готовых действовать в партии, сейчас чуть меньше 30.

Закон о политических партиях гласит, что число учредителей партии и объединения партий должно составлять не менее 200. В свою очередь, закон о выборах в Сейм устанавливает, что список кандидатов может подавать зарегистрированная в установленном законом порядке политическая партия, которая учреждена не позднее чем за один год до выборов в Сейм и насчитывает не менее 500 членов.