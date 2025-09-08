«Для нас выживание — уже победа»: Зеленский о планах Путина

«Путин хочет полностью оккупировать нас. Для него это и есть победа. Пока он этого не добился — победа на нашей стороне. Для нас выживание — уже победа. Мы сохраняем идентичность, страну и независимость», — подчеркнул украинский президент.

По словам Зеленского, для завершения войны США и ЕС должны усилить давление на Москву. В частности, он призвал отказаться от закупок российских энергоресурсов. «Энергия — это его оружие. Нужно лишить его этого инструмента. К сожалению, некоторые европейские страны продолжают покупать российские газ и нефть», — отметил он.

Украинский лидер также прокомментировал предложение Путина провести переговоры в Москве. «Я не могу поехать в Москву, когда моя страна подвергается ежедневным ракетным обстрелам и атакам», – сказал Зеленский. - Я не могу поехать в столицу этого террориста. Это понятно. И он это понимает. Как я уже сказал, предложение остается прежним: он должен приехать в Киев. Поэтому понятно, что он делает это... чтобы снова отложить встречу, которую мы назначили».

В то же время президент Украины не исключил возможности двусторонней или многосторонней встречи на нейтральной территории. «Я готов к любой встрече, но не в России. Будем рады, если к переговорам присоединятся США», — заявил он.

«Я думаю, что президент [Трамп] хочет положить конец этой войне. Но если мы говорим о справедливом и прочном мире, то важно не только положить конец войне, но и исключить возможность повторной агрессии через шесть месяцев, год или два. Важно не только остановить войну. Да, это очень важно, но для прочного мира и безопасности необходимо еще кое-что», — сказал он.

Путин ранее подчеркивал, что готов к диалогу только в Москве. «Если хотят встретиться — мы открыты. Лучшее место для этого — столица России», — отметил российский лидер. Он также выразил сомнение в возможности договориться с Зеленским, так как украинская сторона не принимает условия Москвы. По его словам, даже в случае достижения договорённостей потребуется референдум по территориям и президентские выборы в Украине.

Трамп признал, что его недавний саммит с Путиным оказался дипломатическим провалом, и «продвижения вперед, кроме формальностей, достигнуто не было». Он по-прежнему скептичен относительно прямых переговоров между Путиным и Зеленским и высказался против введения войск США в конфликт, но допустил возможность воздушной поддержки при участии Европы