«Для нас выживание — уже победа»: Зеленский о планах Путина

Редакция PRESS 8 сентября, 2025 12:13

Мир 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная цель российского лидера Владимира Путина в войне против Украины — установить полный контроль над страной. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

«Путин хочет полностью оккупировать нас. Для него это и есть победа. Пока он этого не добился — победа на нашей стороне. Для нас выживание — уже победа. Мы сохраняем идентичность, страну и независимость», — подчеркнул украинский президент.

По словам Зеленского, для завершения войны США и ЕС должны усилить давление на Москву. В частности, он призвал отказаться от закупок российских энергоресурсов. «Энергия — это его оружие. Нужно лишить его этого инструмента. К сожалению, некоторые европейские страны продолжают покупать российские газ и нефть», — отметил он.

Украинский лидер также прокомментировал предложение Путина провести переговоры в Москве. «Я не могу поехать в Москву, когда моя страна подвергается ежедневным ракетным обстрелам и атакам», – сказал Зеленский. - Я не могу поехать в столицу этого террориста. Это понятно. И он это понимает. Как я уже сказал, предложение остается прежним: он должен приехать в Киев. Поэтому понятно, что он делает это... чтобы снова отложить встречу, которую мы назначили».

В то же время президент Украины не исключил возможности двусторонней или многосторонней встречи на нейтральной территории. «Я готов к любой встрече, но не в России. Будем рады, если к переговорам присоединятся США», — заявил он.

«Я думаю, что президент [Трамп] хочет положить конец этой войне. Но если мы говорим о справедливом и прочном мире, то важно не только положить конец войне, но и исключить возможность повторной агрессии через шесть месяцев, год или два. Важно не только остановить войну. Да, это очень важно, но для прочного мира и безопасности необходимо еще кое-что», — сказал он.

Путин ранее подчеркивал, что готов к диалогу только в Москве. «Если хотят встретиться — мы открыты. Лучшее место для этого — столица России», — отметил российский лидер. Он также выразил сомнение в возможности договориться с Зеленским, так как украинская сторона не принимает условия Москвы. По его словам, даже в случае достижения договорённостей потребуется референдум по территориям и президентские выборы в Украине.

Трамп признал, что его недавний саммит с Путиным оказался дипломатическим провалом, и «продвижения вперед, кроме формальностей, достигнуто не было». Он по-прежнему скептичен относительно прямых переговоров между Путиным и Зеленским и высказался против введения войск США в конфликт, но допустил возможность воздушной поддержки при участии Европы

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

