Для молодых специалистов построят квартиры в семи латвийских городах. Кто в приоритете?

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 18:33

Новости Латвии 0 комментариев

Семь самоуправлений Латвии примут участие в программе государственно-частного партнёрства (PPP) «Арендное жильё для специалистов». Это первый случай, когда государство напрямую подключается к реализации автономных функций муниципалитетов, софинансируя доступность аренды жилья.

«Очень высоко ценю интерес самоуправлений к этой программе, впервые применяемой в жилищном строительстве. Вместе с объездными дорогами Кекавы и Бауски это станет третьим по величине PPP проектом в стране. В партнёрстве с Европейским инвестиционным банком предусмотрены инвестиции в 300 млн евро, и уже в первой очереди более 900 семей получат ключи от новых квартир», – заявил министр финансов Арвилс Ашераденс.

В первом лоте программы предусмотрено строительство 924 квартир. В Лиепае – 192 (ул. Дебесс 4,5,6,7), в Тукумсе – 150 (ул. Смилшу 54), в Даугавпилсе – 120 (ул. Нометню 103), в Цесисе – 100 (ул. Фестивала 45), в Екабпилсе – 140 (ул. Целтниеку 3B), в Гулбене – 48 (ул. Малиенас 2), в Риге – 174 (ул. Тинужу).

Дополнительно, учитывая решение Рижской думы от 20 августа, планируется расширить первый лот за счёт ещё 558 квартир на улицах Межрозишу 39, 41, 45 и Озолциема 62.

«После утверждения правительством мы начнём закупку частного партнёрства. Параллельно ведём переговоры с Европейским советом развития для второй и третьей очередей», – отметил глава VNĪ Ренарс Гришкевич.

Цель программы – создать воспроизводимую модель строительства современного, энергоэффективного и доступного жилья для учителей, пожарных, полицейских, военных и госслужащих. По схеме «частный партнёр проектирует, строит, финансирует и обслуживает» объекты станут доступны с 2030 года, а затем перейдут в собственность самоуправлений.

VNĪ напоминает: интерес к проекту проявили 18 городов, но в первой очереди участвуют семь. В Латвии под управлением VNĪ сейчас реализуются 110 проектов с общим объёмом инвестиций 410 млн евро.

19.09.2025
Выходные в Латвии напомнят о лете. Как одеваться в начале следующей недели?

В ночь на субботу в Латвии увеличится облачность, местами возможен туман и кратковременный дождь. Будет дуть слабый западный и юго-западный ветер, к утру ветер усилится, на побережье порывами до 15 м/с. Минимальная температура составит +9…+14 градусов, на побережье до +16.

«Они уходят!», — глава разведцентра Сил обороны Эстонии о «Запад-2025»

Российские войска, принимавшие участие в совместных российско-белорусских учениях "Запад-2025", начали отход в места постоянной дислокации, сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Меньше мусорников — меньше мусора. Так решили в Амстердаме

Власти Амстердама решили бороться с мусором на улицах… убирая урны, сообщает Guardian.Такой шаг связан с ростом жалоб на грязь после введения системы залогов за бутылки и банки. Жители выбрасывают тару в обычные урны, их вскрывают несколько раз в день в поисках залога, мусор разлетается и привлекает крыс.

Слишком долго, слишком много, слишком часто. Как латвийцы пьют лекарства

Латвийцы ежегодно покупают около 50 миллионов упаковок лекарств, из них 18 миллионов — безрецептурных. Такие данные в эфире TV24 программы «Uz līnijas» назвала директор Государственного агентства лекарств Индра Дрейка.

Миллион сигарет для Финляндии были задержаны в Кенгарагсе и Илгуциемсе

В рижских районах Кенгарагс и Ильгюциемс полиция изъяла у группы контрабандистов 1,2 миллиона сигарет без акцизных марок Латвии. Подозреваемые планировали реализовать товар в Финляндии. По факту возбуждено уголовное дело.

Российские «МИГи» приблизились к Таллину. Сегодня

Три российских истребителя МиГ-31 в пятницу нарушили воздушное пространство Эстонии и приблизились к Таллину. Как сообщили источники, самолёты находились в небе около 12 минут, после чего для перехвата были подняты итальянские F-35, об инцинденте сообщает Politico. 

