Для молодых специалистов построят квартиры в семи латвийских городах. Кто в приоритете?

«Очень высоко ценю интерес самоуправлений к этой программе, впервые применяемой в жилищном строительстве. Вместе с объездными дорогами Кекавы и Бауски это станет третьим по величине PPP проектом в стране. В партнёрстве с Европейским инвестиционным банком предусмотрены инвестиции в 300 млн евро, и уже в первой очереди более 900 семей получат ключи от новых квартир», – заявил министр финансов Арвилс Ашераденс.

В первом лоте программы предусмотрено строительство 924 квартир. В Лиепае – 192 (ул. Дебесс 4,5,6,7), в Тукумсе – 150 (ул. Смилшу 54), в Даугавпилсе – 120 (ул. Нометню 103), в Цесисе – 100 (ул. Фестивала 45), в Екабпилсе – 140 (ул. Целтниеку 3B), в Гулбене – 48 (ул. Малиенас 2), в Риге – 174 (ул. Тинужу).

Дополнительно, учитывая решение Рижской думы от 20 августа, планируется расширить первый лот за счёт ещё 558 квартир на улицах Межрозишу 39, 41, 45 и Озолциема 62.

«После утверждения правительством мы начнём закупку частного партнёрства. Параллельно ведём переговоры с Европейским советом развития для второй и третьей очередей», – отметил глава VNĪ Ренарс Гришкевич.

Цель программы – создать воспроизводимую модель строительства современного, энергоэффективного и доступного жилья для учителей, пожарных, полицейских, военных и госслужащих. По схеме «частный партнёр проектирует, строит, финансирует и обслуживает» объекты станут доступны с 2030 года, а затем перейдут в собственность самоуправлений.

VNĪ напоминает: интерес к проекту проявили 18 городов, но в первой очереди участвуют семь. В Латвии под управлением VNĪ сейчас реализуются 110 проектов с общим объёмом инвестиций 410 млн евро.