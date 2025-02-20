Для китайцев мы по-прежнему Россия? Латвийский путешественник в шоке

Несомненно, приятно видеть, что латвийские компании прорываются на китайский рынок, но тот факт, что наши рыбные консервы оказываются "не в том" магазине, - как ложка дёгтя в боке меда.

"В этот трудный момент "Karavela" мыслями и действиями с народом Украины", - говорится на сайте производителя консервов "Kaija". Предприятие поддерживает Украину продукцией и деньгами, предоставляет жилье и работу украинским беженцам.

"Мы приняли четкое решение, что не будем ничего продавать России и Беларуси ни напрямую, ни косвенно, и ничего у них не покупаем. Даже если это не запрещено законом, это наша принципиальная позиция", -заявил "Latvijas Avīze" совладелец "Karavela" и член правления компании Андрис Бите.

Однако, несмотря на позицию этой компании, ее продукция в Китае попала под совершенно иную вывеску. Латвийский путешественник был неприятно удивлен, обнаружив, что консервы "Kaija" продаются в магазине в городе Гуанчжоу на юге Китая под вывеской "Ура, Россия!".

Судя по снимкам очевидца, банку латвийских консервов можно купить в магазине примерно за 3,5 евро.

Продукция "Karavela" размещена на одной полке с икрой из Беларуси. Консервы "Kaija" можно найти и в некоторых других подобных магазинах в Китае, где на вывесках изображены российский флаг, русский медведь или название страны.

"Конечно, мы бы не хотели видеть нашу продукцию в таких магазинах", - комментирует Бите, признавая, что повлиять на это не в его силах: "Если наша продукция попадает в подобные торговые точки в далеких странах, у нас нет над этим достаточного контроля".

При этом Бите обещает, что попытается понять, по каким каналам конкретная продукция попала в "Ура, Россия!".

По словам Бите, в ряде стран есть подобные магазины, ориентированные в основном на восточноевропейских покупателей или выходцев из бывшего СССР. "Я знаю, что мы продаем нашу продукцию на рынки для эмигрантов из стран бывшего СССР или Восточной Европы в США, Канаде, Германии, а также в Великобритании", - добавил Бите.

(Latvijas Avīze)