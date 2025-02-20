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Для китайцев мы по-прежнему Россия? Латвийский путешественник в шоке

© LETA 20 февраля, 2025 13:14

Новости Латвии 0 комментариев

Несколько месяцев назад на торжественном мероприятии в Китае в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики с участием государственного секретаря МИД и посла Китая можно было ознакомиться с продукцией латвийских предприятий, представленной в Китае. Среди брендов, вышедших на китайский рынок - "JZ Microphones", "Groglass", "Takas", "Rīgas Melnais Balzams" и "Stenders". Гости приема также смогли попробовать рыбную продукцию "Kaija", производимую ООО "Karavela".

Несомненно, приятно видеть, что латвийские компании прорываются на китайский рынок, но тот факт, что наши рыбные консервы оказываются "не в том" магазине, - как ложка дёгтя в боке меда.

"В этот трудный момент "Karavela" мыслями и действиями с народом Украины", - говорится на сайте производителя консервов "Kaija". Предприятие поддерживает Украину продукцией и деньгами, предоставляет жилье и работу украинским беженцам.

"Мы приняли четкое решение, что не будем ничего продавать России и Беларуси ни напрямую, ни косвенно, и ничего у них не покупаем. Даже если это не запрещено законом, это наша принципиальная позиция", -заявил "Latvijas Avīze" совладелец "Karavela" и член правления компании Андрис Бите.

Однако, несмотря на позицию этой компании, ее продукция в Китае попала под совершенно иную вывеску. Латвийский путешественник был неприятно удивлен, обнаружив, что консервы "Kaija" продаются в магазине в городе Гуанчжоу на юге Китая под вывеской "Ура, Россия!".

Судя по снимкам очевидца, банку латвийских консервов можно купить в магазине примерно за 3,5 евро.

Продукция "Karavela" размещена на одной полке с икрой из Беларуси. Консервы "Kaija" можно найти и в некоторых других подобных магазинах в Китае, где на вывесках изображены российский флаг, русский медведь или название страны.

"Конечно, мы бы не хотели видеть нашу продукцию в таких магазинах", - комментирует Бите, признавая, что повлиять на это не в его силах: "Если наша продукция попадает в подобные торговые точки в далеких странах, у нас нет над этим достаточного контроля".

При этом Бите обещает, что попытается понять, по каким каналам конкретная продукция попала в "Ура, Россия!".

По словам Бите, в ряде стран есть подобные магазины, ориентированные в основном на восточноевропейских покупателей или выходцев из бывшего СССР. "Я знаю, что мы продаем нашу продукцию на рынки для эмигрантов из стран бывшего СССР или Восточной Европы в США, Канаде, Германии, а также в Великобритании", - добавил Бите.

(Latvijas Avīze)

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