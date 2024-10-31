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«Длительная эра стабильности закончилась»: председатель Европарламента (1)

Euronews 31 октября, 2024 20:56

Мир 1 комментариев

Роберта Метсола заявила, что блоку, страдающему от слабого роста и хрупких коалиций, необходимо объединиться, и предположила, что Брюссель мог ошибиться с принятием эпохального закона об искусственном интеллекте, сообщает Euronews.

 "Чрезвычайно хлипкие" правительства ЕС подрывают единство блока, препятствуя его цели догнать по экономическим показателям США, предупредила в четверг председатель Европарламента Роберта Метсола.

Мальтийский евродепутат от правоцентристской партии подвергла сомнению знаковые законы об искусственном интеллекте, заявив, что чрезмерное увлечение регулированием может поставить под угрозу творческий потенциал.

"Длительная эра стабильности закончилась", - сказал Метсола, ссылаясь на уход Ангелы Меркель после 16 лет руководства Германией и участившиеся "крайне хрупкие коалиции" в ряде стран ЕС.

Недавние европейские выборы показали рост поддержки экстремистов, ряд европейских лидеров, включая француза Эммануэля Макрона из голландца Дика Схоофа, явно или менее явно опираются на крайне правые партии.

Политики-центристы "слишком долго... думали, что наши избиратели, несмотря ни на что, будут голосовать за них", - сказала она, добавив: "Мы на собственном опыте убедились, что это не так... все чаще имеет место протестное голосование".

По ее мнению, Европа может восстановить свою силу, преодолев политические разногласия, вне зависимости от того, кто находится в Белом доме.

"Неважно, что произойдет во вторник, в январе у нас будет новый президент [США]... и это важно", - сказала она, добавив: "Мы не должны наивно полагать, что последние четыре года были идеальными для ЕС... Внутренняя фрагментация - вот с чем нам нужно бороться".


Председатель парламента, состоящего из 720 евродепутатов, Метсола также призвала сделать паузу в насыщенной законодательной повестке Евросоюза, которая, по мнению ряда специалистов, может сдерживать конкурентоспособность.

"Для нас очевидно, и это касается не только финансового и экономического сектора, что нам нужно остановиться и подвести итоги", - сказала она, выступая на банковской конференции в Мадриде.

Спикер Европарламета упомянула новаторский, но еще не вступивший в силу закон, направленный на контроль над технологиями искусственного интеллекта: "Эксперты ещё не определились, нашли ли мы необходимый баланс", уточнила она.

Закон об искусственном интеллекте направлен на регулирование систем ИИ в зависимости от риска, который они представляют для общества. Он вступил в силу 1 августа, его реальные последствия станут ощутимы через два-три года, считают наблюдатели.


"Можно ли регулировать или нет то, что всё ещё продолжает расти, что собирается занять большую часть нашей жизни, перевернуть представление о том, как устроен мир?" - задалась вопросом Роберта Метсола.

"Меня беспокоит, что у нас может быть первый в истории законодательный акт, который может препятствовать инновациям и творчеству..., получится, что мы сами себя ограничиваем", - сказала она.

Метчола также изложила позитивную программу европейского регулирования, заявив, что сохраняющиеся ограничения на трансграничные займы и различия в налогообложении фондов лишь увеличат разрыв в конкурентоспособности Европы и США.

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