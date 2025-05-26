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Дизельный скандал: два экс-менеджера VW приговорены к тюрьме

Редакция PRESS 26 мая, 2025 15:49

Мир 0 комментариев

Суд в Брауншвейге приговорил к лишению свободы двух бывших руководителей отделов концерна Volkswagen по делу о манипуляциях с данными о выхлопах дизельных автомобилей. Еще два менеджера получили условные сроки, сообщает Deutsche Welle.

Два бывших руководящих сотрудника автомобильного концерна Volkswagen (VW) признаны виновными в мошенничестве и приговорены к лишению свободы. Такое решение огласил в понедельник, 26 мая, земельный суд в Брауншвейге. Еще двум фигурантам дела, возбужденного в рамках так называемого дизельного скандала, назначены условные сроки. Судебный процесс длился почти четыре года.

Как передает агентство dpa, к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорен бывший руководитель отдела разработки дизельных двигателей VW. Экс-главе отдела электронных систем привода назначено 2 года и 7 месяцев лишения свободы. Самый высокопоставленный фигурант дела - бывший директор по развитию марки Volkswagen - приговорен к 1 году и 3 месяцам условно, экс-руководитель одного из отделов - к 1 году и 10 месяцам условно.

Обвинение требовало сроков заключения от двух до четырех лет и считало уместным условный приговор лишь для одного подсудимого. Защита настаивала на трех оправдательных решениях и одном предупреждении. Обвиняемые отрицают свою вину и называют себя пешками в дизельном скандале, разгоревшемся несколько лет назад.

Решение земельного суда в Брауншвейге еще не вступило в силу, так как стороны вправе подать апелляцию в вышестоящие инстанции. Кроме того, в Брауншвейге ожидают решения еще четыре уголовных разбирательства, в которых фигурирует в общей сложности 31 обвиняемый.

Дизельный скандал в концерне Volkswagen

Дизельный скандал в VWразразился в сентябре 2015 года. Руководство крупнейшего немецкого автомобилестроителя признало, что на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

Генеральный директор концерна Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn) ушел в отставку, а VW охватил один из крупнейших кризисов в его истории. По собственным данным автомобилестроителя, он обошелся в 33 млрд евро. В рамках "дизельгейта" Volkswagen был вынужден заплатить многомиллиардные компенсации автовладельцам, пострадавшим в результате манипуляций, а целый ряд руководящих сотрудников оказались на скамье подсудимых.

Разбирательство против самого известного ответчика - экс-главы концерна Винтеркорна - было приостановлено еще до начала судебного процесса в сентябре 2021 года из-за проблем со здоровьем после автомобильной аварии. После этого он вновь давал показания в суде в качестве свидетеля и ответчика. Будет ли возобновлено судебное разбирательство против 78-летнего бывшего топ-менеджера, решительно отрицающего свою вину в дизельном скандале, пока неизвестно, отмечает dpa.

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