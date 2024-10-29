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Дирижер оркестра штаба НВС осужден по уголовной статье: за что?

© LETA 29 октября, 2024 14:09

ЧП и криминал 0 комментариев

Основатель и многолетний руководитель оркестра штаба Национальных вооруженных сил (НВС) Дайнис Вушканс и его нынешний руководитель Гунтис Кумачев обвиняются по уголовным статьям, пишет "Латвияс Авизе".

Рижский городской суд рассмотрел два уголовных дела. Вушканс был обвинен и признан виновным в обоих случаях, по одному из них приговор уже вступил в законную силу.

По второму уголовному делу вместе с Вушкансом на скамье подсудимых находятся также Кумачев и его бывший заместитель Дайнис Гризанс. Суд первой инстанции признал всех троих виновными, однако Кумачев обжаловал приговор, поэтому он пока не вступил в законную силу.

В уголовном деле Вушканс, Кумачев и Гризанс обвиняются в групповой подделке документа по предварительному сговору, как госчиновники. Вушканс и Гризанс были приговорены к 150 часам общественных работ каждый, а Кумачев был приговорен к штрафу в 8400 евро. Всех их также приговорили к дополнительному наказанию – лишили права занимать должности в структурах НВС на три года. О характере обвинений пока неизвестно, поскольку, по утверждению прокурора и обвиняемых, дело рассматривается в закрытом заседании.

В этом месяце это уголовное дело рассматривал в апелляционном порядке Видземский окружной суд в Валмиере, который решил оставить в силе приговор первой инстанции. Это решение еще не вступило в силу.

Второе уголовное дело, по которому обвиняется только Вушканс, также рассматривалось в закрытом заседании. Вушканс обвиняется в злоупотреблении полномочиями и легализации средств, полученных преступным путем, как руководитель и главный дирижер штабного оркестра НВС, совершив в общей сложности четыре уголовных правонарушения - дирижер оркестра сдал за деньги китайскому оркестру на двоих 16 инструментов для концертов в Латвии в 2017 году без согласования с руководством. Кроме того, для погрузки инструментов использовались солдаты НВС, а для их перевозки — армейские автомобили и армейское топливо.

В другом эпизоде ​​музыканты оркестра НВС были задействованы в концертных выступлениях Валмиерского драматического театра за вознаграждение. Контракт с театром якобы был фиктивным, и армейское руководство об этом не было проинформировано. Ассоциация получила от театра 3999 евро, которые впоследствии были использованы для оплаты различных строительных материалов и счетов строителей за работы в Национальном архиве в Риге, на улице Ата, где армейский оркестр арендует помещение. Проблемы начались, когда на объекте появились Государственная инспекция труда и военная полиция.

При этом Вушканс отрицал свою вину после оглашения обвинительного заключения. Разбирательство по этому уголовному делу продолжалось четыре с половиной года, но закончилось тем, что бывший руководитель оркестра НВС признался в содеянном, выразил сожаление. Вушканс был приговорен к условному лишению свободы сроком на полтора года и такому же испытательному сроку после . Данное решение вступило в законную силу.

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