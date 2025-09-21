Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Диманта: «Какого пса российские граждане должны к нам ездить?» (1)

TV24 21 сентября, 2025 08:46

Важно 1 комментариев

На телеканале TV24 в программе Preses klubs состоялся очень резкий обмен мнениями по поводу закрытия границы с Россией и Белоруссией между депутатом Сейма, экс-начальником дорожной полиции Эдмундом Зивтиньшем и главой Ziedot.lv Рутой Димантой.

Зивтиньш считает, что всё не так уж просто. По его мнению, мы границу так закрыли - должно произойти бог весть что, чтобы кто-то там проскочил. Там армия, там погранохрана, там полиция, там земессарги, а ещё там есть и местные жители, которые обучены передавать информацию и всё отслеживать - как только увидят явно не местного темнокожего человека, сразу же и передают информацию соответствующим службам.

По словам Зивтиньша, нет никакого основания думать, будто наша граница под угрозой, дырявая и в рамках гибридной войны к нам засылают иммигрантов из стран третьего мира, чтобы они наводнили Латвию и потом перебрались в Европу. Он считает, что это не так и что латвийская граница - одна из самых надёжных во всей цепочке.

Диманта возразила, что наши соседи в Литве и в Польше так не думают - почему же тогда объявлена чрезвычайная ситуация, а мы до сих пор торгуем с Россией и Белоруссией?

На это Зивтиньш в свою очередь заявил, что чрезвычайная ситуация для того, чтобы пограничники могли работать, отгонять этих людей, чтобы их не нужно было размещать в специально отведённые места, где они потом могут подавать заявления на временный ВНЖ. Если мы не поддерживаем особую зону, все приходят и требуют ВНЖ, может рухнуть наша экономика.

"Как российские грузы попадают в Калининград? Конечно, через Литву, и Литва получает за это достаточно хорошие деньги и субсидирует свой порт - Клайпеду. Вот так просто. Клайпедский порт когда-то был ниже Рижского, Вентспилсского и Лиепайского, а сейчас он крупнейший [из них]. Только потому, что они на эти деньги субсидируют свои порты", - сказал Зивтиньш.

Диманта согласилась, что всё пронизано двойной моралью - не только у литовцев, но и у нас. "Потому что таможня доказала: казахстанские грузы зачастую - российские. Мы очень много отправляем в Россию. Мне это непонятно", - заявила она.

Диманта задала вопрос Зивтиньшу как депутату: почему у нас до сих пор ходит общественный транспорт в Россию и Белоруссию, которому нужна наша лицензия? "Какого пса российские граждане должны ездить к нам?" - недоумевает она, признавая, что это лицемерие, поскольку Латвия объявила Россию страной-агрессором. Диманта считает, что нет никаких оснований для существования такого общественного транспорта - спокойно может приезжать гражданское население, шпионы, а мы им ещё и общественный транспорт обеспечиваем. Да к тому же турфирмы возят экскурсии в Белоруссию.

Зивтиньш в свою очередь считает, что это одномерное мышление, поскольку в латвийском приграничье живут семьи, у которых в России есть родственники, там находятся и семейные могилы. Будем запрещать?По его словам, латвийские органы внутренних дел работают очень хорошо. Разве в таком случае нужен железный занавес, как в советское время, чтобы за границу не попасть? Диманта же убеждена, что поездки в обе эти страны неуместны.

