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Дикие наценки на местные продукты: как латвийские торговцы накручивают цены

© LETA 18 сентября, 2024 15:42

Бизнес 0 комментариев

Производители продуктов питания рассматривают возможность повторного обращения в Совет по конкуренции (СК), если супермаркеты не изменят политику наценок на местные продукты, сообщила в интервью агентству ЛЕТА председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий (ЛФПП) Инара Шуре.

Она отметила, что СК - единственный официальный орган, который может изучить политику наценок, и производители однажды уже обращались в совет с такой просьбой.

"Изучение показало реальную ситуацию на рынке и то, что на многие местные продукты наценка выше, чем на импортные. Если на полке лежат два одинаковых вида сыра, но импортный на несколько евро дешевле, понятно, что девять из десяти покупателей возьмут более дешевый. Если же наценка адекватна и цены равны, наши покупатели будут выбирать местную продукцию, потому что лояльность к латвийским продуктам высока", - отметила руководитель федерации.

Шуре подчеркнула, что производители продуктов питания ожидают изменений в политике наценок супермаркетов по отношению к местным производителям.

"Каждый производитель продуктов питания сам видит, сколько стоит его продукция в супермаркетах, но не может на это повлиять, а только порекомендовать торговцу, а уж торговец сам решает, принимать ли это во внимание", - сказала Шуре.

В настоящее время производители продуктов питания еще ждут, когда супермаркеты снизят наценки на местную продукцию, так как изменения могут занять некоторое время. "Если мы получим сигналы от производителей о том, что высокие наценки сохраняются, мы будем вынуждены вновь обратиться в СК за помощью, как добиться объективной и равной наценки на местную и импортную продукцию", - сказала Шуре, подчеркнув, что производители продуктов питания просят не о меньшей наценке, а о равной с импортной продукцией.

"Торговцам следовало бы задуматься - если они ведут свой бизнес в Латвии, получают здесь прибыль, то почему ставят более высокую наценку на местные товары и более низкую - на польские? Чтобы поддержать польских производителей? Также существует вопрос о частных марках. Это совершенно неадекватно, когда один и тот же продукт под маркой производителя продается намного дороже, чем тот же продукт под частной маркой супермаркета. Продукт один и тот же, а разница в цене огромная. Это нечестно", - подчеркнула руководитель ЛФПП.
 

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