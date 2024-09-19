Дикая авария под Гулбене: погибли 4 подростка (ДОПОЛНЕНО)

Авария произошла после полуночи на дороге Цесвайне-Велена в Лизумской волости.

По предварительной информации, находившийся за рулем "Audi" молодой человек потерял контроль над автомобилем, в результате чего тот врезался в дерево.

В результате аварии погиб водитель 2007 года рождения и три пассажира - девушка 2006 года рождения, девушка 2010 года рождения и юноша 2007 года рождения. Еще одна пассажирка 2007 года рождения доставлена в больницу.

Поскольку водитель был несовершеннолетним, водительских прав у него не было.

По факту аварии начат уголовный процесс, расследуются обстоятельства происшествия.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что для освобождения двух погибших подростков из автомобиля потребовались гидравлические инструменты.

За последние годы это одна из самых трагических аварий, в результате которой погибло так много молодых людей. Самая трагическая авария с участием молодых людей за последние 12 лет произошла 1 января 2012 года в Краславском крае. Тогда автомобиль "Mazda 626", в котором находились семеро молодых людей, при этом один - в багажном отделении, съехал с дороги и упал в реку Рудна. Все молодые люди погибли от утопления.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 14 человек.

Фото агентства ЛЕТА - иллюстративное