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Дети украинских беженцев выбирают дистанционное обучение в Украине: СМИ (1)

© LETA 3 октября, 2024 14:28

Новости Латвии 1 комментариев

В этом году латвийские образовательные учреждения посещают 3829 детей украинских беженцев. Только 28% детей школьного возраста учатся здесь очно, большинство делают это дистанционно в одной из школ Украины.

Сейчас закон не предусматривает обязательного требования по очному получению знаний. Правда, такую норму планировалось установить с 1 сентября этого года, однако ее введение было перенесено на следующий учебный год. Добиться этого будет не так просто, так как наметился ряд проблем: и то, что неизвестно, сколько детей соответствующего возраста находится в Латвии, и разные уровни владения латышским языком, и нехватка персонала поддержки.

И еще - большинство украинских мирных жителей после окончания войны планируют вернуться на родину, поэтому у них нет особой мотивации для изучения латышского языка.

То, как организуется обучение для детей украинских беженцев, в разных странах отличается: в некоторых есть требование обязательного очного обучения, например, в Эстонии, Литве, Франции, Польше, Финляндии, в других этот формат определяется как желаемый (в Болгарии, Дании, Латвии и др.).

Есть страны, где предлагаются подготовительные классы.

В списке посещаемости украинскими детьми местных школ Латвия с 28% - шестая с конца, а в Ирландии, Франции, Литве и Финляндии показатели гораздо выше, заявила на заседании комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества и комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции парламентский секретарь Министерства образования и науки (МОН) Силвия Аматниеце.

За эти годы выросло число детей украинских беженцев, посещающих в Латвии дошкольное учреждение или школу.

На 1 сентября 2022 года это были 2686 детей, в 2023 году - 2949 детей, а на 30 сентября этого года - 3829 детей, из них 1157 посещают детский сад, 2459 - 1-9-й класс, 213 - 10-12-й класс.

С возрастного ракурса наибольшее число учащихся в возрасте от пяти до шести лет - 587, наименьшее в 12-х классах - 52.

Большинство дошкольников и школьников посещают образовательные учреждения Риги (2307) и других городов государственного значения.

(Diena)

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