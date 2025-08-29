Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дети плюс ремонты: рижских водителей 1 сентября призывают пересесть на общественный транспорт

© LETA 29 августа, 2025 10:02

Новости Латвии 0 комментариев

Фото Press.lv

В понедельник, с началом нового учебного года, движение транспорта станет более интенсивным, особенно на дорогах в окрестностях Риги, напоминает «Latvijas valsts ceļi» (LVC).

Как сообщили в компании, движение в окрестностях Риги будет особенно затруднено в утренние часы по будням в начале учебного года, поскольку многие автомобилисты будут ехать с детьми в рижские учебные заведения к началу занятий. В то же время в нескольких местах на въезде в Ригу ведутся дорожно-строительные работы.

При въезде со стороны Кекавы следует учитывать, что на въезде в Ригу со стороны Бауского шоссе ведутся строительные работы 4-й очереди Южного моста, а также строительство пешеходно-велосипедной инфраструктуры между Кекавой и Ригой.

При въезде со стороны Елгавы обратите внимание, что на этом маршруте действуют ограничения движения в связи со строительными работами на 4-й очереди Южного моста.

При въезде со стороны Саласпилса следует учитывать, что продолжается строительство трамвайной линии в Риге, на улице Латгалес.

В настоящее время строительные работы ведутся на 61 участке национальной автомагистрали. На карте на сайте LVC каждый желающий может увидеть текущие строительные работы и, если они находятся по пути к школе или детскому саду, спланировать маршрут, объезжая их или рассчитывая дополнительное время.

Во время ремонта дорог и улиц в Риге и в окрестностях Риги LVC призывает людей по возможности пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до столицы.

С началом учебного года также возобновится работа школьных автобусов на национальной дорожной сети, поэтому водителям следует быть осторожными и терпеливыми, а также воздерживаться от необдуманных маневров, особенно обгонов, подчеркивает LVC.

LVC также напоминает, что с началом учебного года многие дети передвигаются особенно интенсивно  рядом со школами, поэтому водителям следует осторожно выбирать скорость движения.

1 сентября, кстати, в Риге общественный транспорт будет бесплатным - для всех.

Успели искупаться? Вода на пляжах Риги уже остыла

Новости Латвии 12:43

Новости Латвии 0 комментариев

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

С наступлением более прохладной погоды вода на рижских пляжах остыла до +15...+18, свидетельствует обобщенная полицией Рижского самоуправления информация.

Читать
Загрузка

Мэр Риги в шоке: у депутатов проблемы с принятием решений

Важно 12:12

Важно 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс (Прогрессивные) в интервью Латвийскому телевидению заявил, что в нескольких департаментах Рижской думы существуют проблемы с принятием решений.

Читать

Нужна помощь: полиция разыскивает пропавшего без вести парня

ЧП и криминал 12:08

ЧП и криминал 0 комментариев

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Северный участок Рижского регионального управления полиции разыскивает Эмиля Андреева, 2004 года рождения, который пропал без вести и, возможно, находится в Польше или Германии.

Читать

Уиткофф неверно передал Трампу требования Путина: Reuters

Важно 12:01

Важно 0 комментариев

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

Во время визита в Москву спецпосланник Трампа не записал требования Путина, из-за чего неверно передал их Трампу, узнало Reuters.

Читать

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

Читать

Питайтесь воздухом и патриотизмом: правящие не хотят урезать себе зарплаты, лучше сэкономят на малоимущих

Важно 11:35

Важно 0 комментариев

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

"Премьер-министр Латвии Эвика Силиня в эфире Latvijas Radio цинично заявила, что снижение зарплат ей и её коллегам (министрам) создало бы неверное отношение в обществе. Это прозвучало в то время, когда министерства сокращают свои расходы, а десятки обычных чиновников увольняют. В Латвии меры экономии настолько строгие, что с 2025 года малообеспеченным людям даже перестанут предоставлять продовольственные наборы, поскольку, очевидно, они могут питаться воздухом и патриотизмом", - пишет на pietiek.com Харальд Браун.

Читать

Телефоны под замком: в латвийских школах — новые правила

Новости Латвии 11:34

Новости Латвии 0 комментариев

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

Мобильный телефон сейчас есть практически у каждого школьника. Иногда это очень мешает учебному процессу. Главное правило в этом новом учебном году — ученикам с первого по шестой класс мобильный телефон использовать нельзя. Фактически правило вступило в силу уже 31 мая, и за три месяца школам надо было придумать, как они это реализуют, рассказывает rus.lsm.lv.

Читать