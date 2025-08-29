Дети плюс ремонты: рижских водителей 1 сентября призывают пересесть на общественный транспорт

Как сообщили в компании, движение в окрестностях Риги будет особенно затруднено в утренние часы по будням в начале учебного года, поскольку многие автомобилисты будут ехать с детьми в рижские учебные заведения к началу занятий. В то же время в нескольких местах на въезде в Ригу ведутся дорожно-строительные работы.

При въезде со стороны Кекавы следует учитывать, что на въезде в Ригу со стороны Бауского шоссе ведутся строительные работы 4-й очереди Южного моста, а также строительство пешеходно-велосипедной инфраструктуры между Кекавой и Ригой.

При въезде со стороны Елгавы обратите внимание, что на этом маршруте действуют ограничения движения в связи со строительными работами на 4-й очереди Южного моста.

При въезде со стороны Саласпилса следует учитывать, что продолжается строительство трамвайной линии в Риге, на улице Латгалес.

В настоящее время строительные работы ведутся на 61 участке национальной автомагистрали. На карте на сайте LVC каждый желающий может увидеть текущие строительные работы и, если они находятся по пути к школе или детскому саду, спланировать маршрут, объезжая их или рассчитывая дополнительное время.

Во время ремонта дорог и улиц в Риге и в окрестностях Риги LVC призывает людей по возможности пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до столицы.

С началом учебного года также возобновится работа школьных автобусов на национальной дорожной сети, поэтому водителям следует быть осторожными и терпеливыми, а также воздерживаться от необдуманных маневров, особенно обгонов, подчеркивает LVC.

LVC также напоминает, что с началом учебного года многие дети передвигаются особенно интенсивно рядом со школами, поэтому водителям следует осторожно выбирать скорость движения.

1 сентября, кстати, в Риге общественный транспорт будет бесплатным - для всех.