Участники мероприятия держат радужные флаги и исполняют латышские песни, призывая отстаивать права трансгендеров, в частности, положить конец дискриминации и обеспечить равное обращение в документах и ​​языке.

Как ранее заявил руководитель Рижского квир-хора Юргис Калниньш, акция протеста организована с целью привлечь внимание общества и лиц, принимающих решения, к ситуации с правами трансгендеров в Латвии.

«Чтобы обеспечить достойную и безопасную жизнь трансгендерным людям в Латвии, необходимы качественное и адекватное здравоохранение, беспрепятственная юридическая смена пола и имени, а также активные действия общества и государства, обеспечивающие интеграцию трансгендерных людей в общество на всех уровнях», — сказал Калниньш.

Кроме того, организаторы сообщили, что в рамках подготовки к акции протеста квир-хор также опубликовал видеоклип на латышскую народную песню «Visam cauri iet...» в ранее не звучавшей аранжировке.

Дирижер квир-хора Катрина Екабсоне сказала, что текст песни содержит даже элемент молитвы. «Квиры — тоже латыши и патриоты Латвии. Мы продолжим петь и протестовать с этим посланием до тех пор, пока не достигнем равенства на юридическом и социальном уровне, чего бы это ни стоило», — комментирует дирижер.

«Мы видим большую стагнацию в развитии прав ЛГБТК+ в Латвии, и поэтому мы неустанно продолжим просвещать общественность — и где лучше, как не через песни», — говорит Калниньш, добавляя, что для того, чтобы найти фокус для певческих протестов, есть желание выслушать и опросить не менее 1000 латвийских квир-людей, что поможет понять, какие проблемы необходимо решать в первую очередь, и о чем будут проинформированы политики, органы государственной безопасности и правозащитные учреждения.

Кроме того, организаторы протеста приглашают всех представителей сообщества ЛГБТК+ принять участие в 20-минутном анонимном опросе, который будет доступен на сайте «safespace.lv» до конца апреля.

Опрос, видеоклип и песенные протесты организованы неформальной молодежной группой «Арфа» совместно с Рижским квир-хором и ассоциацией «Безопасное пространство» в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта «Гармония для равенства: расширение прав и возможностей молодежи ЛГБТКИА+ посредством активизма». Эта инициатива способствует повышению видимости и защите прав сообщества ЛГБТК+ в Латвии, включая общественную интеграцию и понимание потребностей трансгендерных людей.