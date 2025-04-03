Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Дюжина людей поёт песни протеста у здания Сейма: за права трансгендеров в Латвии (7)

© LETA 3 апреля, 2025 17:07

Выбор редакции 7 комментариев

Утром в четверг перед зданием Сейма проходит песенная акция протеста, в которой несколько десятков человек выступают за права трансгендеров в Латвии.

Участники мероприятия держат радужные флаги и исполняют латышские песни, призывая отстаивать права трансгендеров, в частности, положить конец дискриминации и обеспечить равное обращение в документах и ​​языке.

Как ранее заявил руководитель Рижского квир-хора Юргис Калниньш, акция протеста организована с целью привлечь внимание общества и лиц, принимающих решения, к ситуации с правами трансгендеров в Латвии.

«Чтобы обеспечить достойную и безопасную жизнь трансгендерным людям в Латвии, необходимы качественное и адекватное здравоохранение, беспрепятственная юридическая смена пола и имени, а также активные действия общества и государства, обеспечивающие интеграцию трансгендерных людей в общество на всех уровнях», — сказал Калниньш.

Кроме того, организаторы сообщили, что в рамках подготовки к акции протеста квир-хор также опубликовал видеоклип на латышскую народную песню «Visam cauri iet...» в ранее не звучавшей аранжировке.

Дирижер квир-хора Катрина Екабсоне сказала, что текст песни содержит даже элемент молитвы. «Квиры — тоже латыши и патриоты Латвии. Мы продолжим петь и протестовать с этим посланием до тех пор, пока не достигнем равенства на юридическом и социальном уровне, чего бы это ни стоило», — комментирует дирижер.

«Мы видим большую стагнацию в развитии прав ЛГБТК+ в Латвии, и поэтому мы неустанно продолжим просвещать общественность — и где лучше, как не через песни», — говорит Калниньш, добавляя, что для того, чтобы найти фокус для певческих протестов, есть желание выслушать и опросить не менее 1000 латвийских квир-людей, что поможет понять, какие проблемы необходимо решать в первую очередь, и о чем будут проинформированы политики, органы государственной безопасности и правозащитные учреждения.

Кроме того, организаторы протеста приглашают всех представителей сообщества ЛГБТК+ принять участие в 20-минутном анонимном опросе, который будет доступен на сайте «safespace.lv» до конца апреля.

Опрос, видеоклип и песенные протесты организованы неформальной молодежной группой «Арфа» совместно с Рижским квир-хором и ассоциацией «Безопасное пространство» в рамках финансируемого Европейским Союзом проекта «Гармония для равенства: расширение прав и возможностей молодежи ЛГБТКИА+ посредством активизма». Эта инициатива способствует повышению видимости и защите прав сообщества ЛГБТК+ в Латвии, включая общественную интеграцию и понимание потребностей трансгендерных людей.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (7) 155 реакций
Комментарии (7) 155 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков (7)

Важно 20:50

Важно 7 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу (7)

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 7 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post (7)

Важно 20:40

Важно 7 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика (7)

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 7 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения (7)

Важно 20:18

Важно 7 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева (7)

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 7 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО) (7)

Важно 20:09

Важно 7 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать