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«Держитесь, Маэстро!» От исполнения своей песни молодым артистами Паулс схватился за голову (ВИДЕО)

Редакция PRESS 7 октября, 2024 16:33

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Трудно сказать, как часто маэстро Раймонд Паулс приходит в ужас от исполнения своих песен. На видео, опубликованном в социальных сетях, оказался запечатлен один из моментов, когда Маэстро буквально хватается за голову.

Вероятно, это не единственный раз, когда Маэстро недоволен исполнением своего творчества. Однако стоит показать, как все же не следует исполнять "Dziesmiņu par prieku".

Фрагмент видео был опубликован в социальной сети Х, где комментаторы сравнивают такое исполнение молодых артистов с муралом художника Кристиана Бректе на стене 40-й школы в Риге - только в формате аудио. И подбадривают Раймонда Паулса: "Держитесь, Маэстро!"

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Один против государства: кем был Ильдар Дадин — россиянин, воевавший за ВСУ

Важно 19:20

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6 октября стало известно, что в Харьковской области в ходе боев погиб российский оппозиционный активист Ильдар Дадин. Это история человека-одиночки. Он стал первым в России, получившим тюремный срок за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Первым он публично рассказал о пытках в карельской колонии, где он отбывал наказание. А войну России и Украины воспринял как настолько несправедливую, что пошел воевать на стороне ВСУ.

6 октября стало известно, что в Харьковской области в ходе боев погиб российский оппозиционный активист Ильдар Дадин. Это история человека-одиночки. Он стал первым в России, получившим тюремный срок за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Первым он публично рассказал о пытках в карельской колонии, где он отбывал наказание. А войну России и Украины воспринял как настолько несправедливую, что пошел воевать на стороне ВСУ.

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Чем больше трудовой стаж, тем выше налоги: где справедливость?

Выбор редакции 19:15

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На этой неделе пенсионеры начинают получать индексированные пенсии, и в этом году при индексации пенсий по старости применяются различные индексы, зависящие от накопленного человеком страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем более высокий индекс будет применяться и человек может рассчитывать на более значительное повышение пенсии по старости.

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Учёные из США получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии

Мир 18:58

Мир 0 комментариев

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Перемены на улице Бривибас и площади Свободы. Что изменится на главной улице столицы?

Новости Латвии 18:46

Новости Латвии 0 комментариев

Комитет городского развития Рижской думы постановил выделить 340 000 евро на предварительное изучение и конкурс эскизов по благоустройству и развитию бульвара Бривибас, площади Свободы и сквера Бауманиса.

Комитет городского развития Рижской думы постановил выделить 340 000 евро на предварительное изучение и конкурс эскизов по благоустройству и развитию бульвара Бривибас, площади Свободы и сквера Бауманиса.

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Важно 18:39

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Излишняя бюрократия и формализм как оказалось встречается не только в высших эшелонах власти - с ней может столкнуться практически любой житель Латвии. Санита из Талси поделилась с порталом LA.lv своей историей, как усиленные меры по защите личных данных едва не стоили ее дочери здоровья, а самим родителям пришлось провести бессонную ночь, полную тревоги.

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МИД предупреждает: в какие страны может быть опасно отправляться на осенние каникулы

ЧП и криминал 18:37

ЧП и криминал 0 комментариев

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С 21 по 27 октября — школьные каникулы, которые зачастую используются для зарубежных поездок. Министерство иностранных дел (МИД) призывает родителей тщательно избирать направления путешествий и избегать небезопасных стран, сообщает LSM+

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Важно 18:26

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Несмотря на то что нынешнее лето затянулось, неизбежно придут и осень с дождями, и зима с морозами. Это природный цикл. И коммунальный цикл идет своим чередом: тарифы на одни услуги повышаются, на другие понижаются (правда, реже)... 

Несмотря на то что нынешнее лето затянулось, неизбежно придут и осень с дождями, и зима с морозами. Это природный цикл. И коммунальный цикл идет своим чередом: тарифы на одни услуги повышаются, на другие понижаются (правда, реже)... 

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