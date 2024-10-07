«Держитесь, Маэстро!» От исполнения своей песни молодым артистами Паулс схватился за голову (ВИДЕО)

Вероятно, это не единственный раз, когда Маэстро недоволен исполнением своего творчества. Однако стоит показать, как все же не следует исполнять "Dziesmiņu par prieku".

Фрагмент видео был опубликован в социальной сети Х, где комментаторы сравнивают такое исполнение молодых артистов с муралом художника Кристиана Бректе на стене 40-й школы в Риге - только в формате аудио. И подбадривают Раймонда Паулса: "Держитесь, Маэстро!"