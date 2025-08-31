Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Депутаты «Стабильности!» предлагают отменить новые ограничения оборота наличных денег

31 августа, 2025

LETA

Оппозиционные депутаты из партии "Стабильности!" подготовили поправки к закону о налогах и пошлинах, предусматривающие отмену планируемых изменений в урегулировании оборота наличных денег.

Законопроектом предусмотрено, что в определённых случаях, например, если клиент совершает крупные сделки с наличными или трансграничные платежи, необходимо подавать пороговую декларацию в Службу госдоходов, используя систему Службы финансовой разведки.

Это касается сделок на сумму свыше определённой величины, например, внесение на счёт или выплата 7000 евро наличными, 500 тысяч евро для трансграничных платежей и 1000 евро для переводов без использования счёта.

Законопроект также отзывает делегирование Кабмина для определения этих порогов.

Цель, как заявляется, состоит в том, чтобы сохранить эффективный надзор за значимыми сделками, при этом уменьшив обременение для предпринимателей и населения.

Ранее сообщалось, что Минфин подал на согласование поправки к правилам Кабмина о порядке подачи сообщений о подозрительных сделках и пороговых деклараций, а также об их содержании.

Ими предусмотрено, что субъекты закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путём, и финансирования и распространения терроризма (NILLTPFN) должны будут подавать пороговые декларации в случаях совершения физическим лицом внесения на счёт наличных денег на сумму, эквивалентную 750 евро или более, либо в случаях выплаты наличных денег на сумму, эквивалентную 1500 евро или более.

Согласно поправкам, сообщать нужно будет и тогда, если физические лица отправят или получат перевод наличных денег без использования счёта на сумму от 1000 евро и выше.

На данный момент законом установлено, что субъекты закона NILLTPFN, которые оказывают платёжные услуги в понимании закона о платёжных услугах и электронных деньгах, связанные со сделками с наличными деньгами, подают в Службу финансовой разведки пороговые декларации в тех случаях, когда клиент совершает сделку с наличными на сумму, эквивалентную 7000 евро или более, кроме случаев, когда наличные поступают на счёт клиента в финансовом учреждении или снимаются с него (услуга инкассации).

Эквивалент наличных денег в размере 7000 евро связан с законом о налогах и пошлинах, включающем в себя запрет на совершение сделки с наличными деньгами на сумму свыше 7200 евро.

Против этих и других поправок возражал Союз "зелёных" и крестьян.

Просвещаемся: для жильцов многоквартирных домов проведут вебинар о бомбоубежищах

Вебинар проводит платформа по обмену опытом Būves nākotnei 11 сентября, в 18:30, участие в нём бесплатное, но требует предварительной регистрации.

«Котлету кто-то съел по пути?» Рижанка заказала ребёнку поесть за 5 евро, а что ей привезли? (ФОТО)

На платформе Threads своим опытом поделилась Лиене, которая не слишком удачно заказала доставку еды домой: "Сегодня заказала в Ausmeņa Kebabs "детскую порцию" за 5 евро. Получила вот это... даже не знаю, что сказать. 3 ломтика огурца, 2 ломтика помидора и кукуруза, а, ещё половина морковки".

Лидер боснийских сербов Додик: «Буду убеждать Путина поддержать нашу независимость»

Милорад Додик, лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, рассказал Би-би-си о намерениях убедить российского лидера Владимира Путина поддержать его планы отделения и провозглашения независимости.

«Проектировал великий интеллектуал»: рижане недоумевают, кто мог так посадить деревья (ВИДЕО)

Не всем жителям столицы пришлись по душе нововведения Рижской думы. "Ого, на улице Тербатас появляются новые деревья. Непривычно и приятно", - гласит подпись под видеороликом в "ТикТок".

Axios: Трамп думает выйти из переговоров по Украине

Президент США хочет от РФ и Украины "больше гибкости", иначе он приостановит дипломатические усилия, говорят источники Axios. В окружении Трампа винят Европу в отсутствии прогресса.

«Это рабство за еду»: объявление о работе вызвало бурю в интернете

В 1-м квартале 2025 года средняя брутто-зарплата в стране была 1757 евро в месяц, согласно данным Центрального статистического управления. Однако есть профессии, где такая зарплата - просто несбыточная мечта. Взять хотя бы вот эту вакансию, о которой пойдёт речь ниже.

