Депутаты «Стабильности!» предлагают отменить новые ограничения оборота наличных денег

Законопроектом предусмотрено, что в определённых случаях, например, если клиент совершает крупные сделки с наличными или трансграничные платежи, необходимо подавать пороговую декларацию в Службу госдоходов, используя систему Службы финансовой разведки.

Это касается сделок на сумму свыше определённой величины, например, внесение на счёт или выплата 7000 евро наличными, 500 тысяч евро для трансграничных платежей и 1000 евро для переводов без использования счёта.

Законопроект также отзывает делегирование Кабмина для определения этих порогов.

Цель, как заявляется, состоит в том, чтобы сохранить эффективный надзор за значимыми сделками, при этом уменьшив обременение для предпринимателей и населения.

Ранее сообщалось, что Минфин подал на согласование поправки к правилам Кабмина о порядке подачи сообщений о подозрительных сделках и пороговых деклараций, а также об их содержании.

Ими предусмотрено, что субъекты закона о предотвращении легализации средств, полученных преступным путём, и финансирования и распространения терроризма (NILLTPFN) должны будут подавать пороговые декларации в случаях совершения физическим лицом внесения на счёт наличных денег на сумму, эквивалентную 750 евро или более, либо в случаях выплаты наличных денег на сумму, эквивалентную 1500 евро или более.

Согласно поправкам, сообщать нужно будет и тогда, если физические лица отправят или получат перевод наличных денег без использования счёта на сумму от 1000 евро и выше.

На данный момент законом установлено, что субъекты закона NILLTPFN, которые оказывают платёжные услуги в понимании закона о платёжных услугах и электронных деньгах, связанные со сделками с наличными деньгами, подают в Службу финансовой разведки пороговые декларации в тех случаях, когда клиент совершает сделку с наличными на сумму, эквивалентную 7000 евро или более, кроме случаев, когда наличные поступают на счёт клиента в финансовом учреждении или снимаются с него (услуга инкассации).

Эквивалент наличных денег в размере 7000 евро связан с законом о налогах и пошлинах, включающем в себя запрет на совершение сделки с наличными деньгами на сумму свыше 7200 евро.

Против этих и других поправок возражал Союз "зелёных" и крестьян.