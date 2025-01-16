Депутаты Сейма потребовали от Силини объяснить «санкционированную правительством цензуру в соцсетях»

В запросе, который в четверг был передан в комиссии Сейма, оппозиционные депутаты указывают, что свобода слова - одна из ценностей демократического государства, которой каждый член общества имеет право беспрепятственно пользоваться.

ЛПМ и ОС ссылаются на Конституцию, в которой говорится, что цензура запрещена. Они также ссылаются на заявление Марка Цукерберга, генерального директора коммуникационной платформы "Meta", о том, что "Facebook" прекратит проверку фактов, что Цукерберг обосновал тем, что "социальные платформы не должны заниматься установлением истины".

Члены оппозиционных партий утверждают, что они подвергались отслеживанию в социальных сетях и их политические посты были удалены. Депутаты зачитали интервью директора департамента координации стратегической коммуникации Государственной канцелярии Рихарда Бамбалса официальному латвийскому порталу "lv.lv", после чего пришли к выводу, что премьер-министр и министры были вовлечены в "цензурную деятельность".

Парламентарии призывают премьер-министра уточнить, признает ли правительство вмешательство в содержание социальных сетей. Депутаты от ЛПМ и ОС также просят разъяснить, сотрудничает ли правительство с центром журналистских расследований "Re:Baltica", который является официальным партнером "Facebook" по проверке фактов.