Депутаты положили предложения президента под сукно (1)

21 октября, 2025 14:10

Новости Латвии

Комиссия Сейма по юридическим вопросам решила не продвигать дальше предложенные президентом Эдгаром Ринкевичем поправки к закону «О народном голосовании, законодательных инициативах и Европейской гражданской инициативе».

Как пояснила советник президента по вопросам законодательства и международного права Кристине Лице, аналогичные поправки уже рассматривает комиссия по государственному управлению и делам самоуправлений, где готовятся уточнения порядка народных голосований, законодательных инициатив и гражданских инициатив ЕС.

По её словам, в комиссии создана рабочая группа, которая включает предложения президента о большем участии государства в процессе сбора подписей за законопроекты, разработанные избирателями. Уже подготовлены поправки, предусматривающие, например, возможность подавать законопроект группе граждан без регистрации отдельного объединения, а также упрощение сбора подписей на местах — в муниципальных учреждениях это предлагается сделать бесплатно.

Также планируется расширить информирование о гражданских инициативах через сайты самоуправлений, местные газеты и издания.

Лице отметила, что в версии, рассматриваемой комиссией, предусмотрено больше форм голосования, чем в президентском варианте, и добавила, что остаётся вопрос — как именно государство может проявить большую поддержку без нарушения принципа нейтралитета.

Юридическая комиссия согласилась, что работа должна продолжаться именно над законопроектом комиссии по государственному управлению, поэтому президентские поправки решено не рассматривать. При этом глава комиссии Андрей Юдин (НЕ) отметил, что «при необходимости можно вернуться к предложению президента».

Ранее Ринкевич предложил снизить порог первоначального сбора подписей для инициирования народного голосования с 10% до 5% числа избирателей, участвовавших в последних выборах, а также ввести двухэтапную систему — сначала собрать 5% подписей, после чего государство подключается к сбору оставшихся до 10%.

Согласно действующему порядку, инициативной группе необходимо собрать подписи не менее 10% избирателей, что на практике ни разу не удалось. Последний референдум состоялся в 2012 году — по вопросу придания русскому языку статуса второго государственного. Инициатива была отклонена.

Комментарии (1)
