Автор поста добавила, что «Брюссель не имеет права создавать опасность, которая может стать фатальной для латышей», сопроводив запись хэштегом #MigrācijaiNĒ и ссылкой на материал Delfi.lv о готовящихся поправках к Пакту о миграции.

Lūdzu, @poznaks @ineselibina @IneseVaidere @RihardsKols @robertszile - izskaidrojiet Briseles lēmumu pieņēmējiem, ka padomju okupācijas laikā Latvijā jau ieradies 700 000 civilkolonistu, kuri mūs turpina apdraudēt joprojām. Briselei nav tiesību radīt apdraudējumu, kas latviešiem… pic.twitter.com/32zRttn1Xv — Liāna Langa (@liana_langa) October 19, 2025

Министр внутренних дел Рихард Козловскис (НЕ) в разговоре с Delfi (и этот отрывок приводит с беспокойством известная поэтесса) признал, что Латвия, как и Польша, не желает принимать мигрантов и платить за это деньги. Вместо этого страна готова предоставить поддержку техникой или специалистами.

«В целом мы рассматриваем этот вопрос с позиции солидарности, поскольку участвуем в этом механизме, а не стоим в стороне. Но при этом, конечно, мы объясняем свою позицию. Это предлагаемое решение предусматривает не только приём или оплату, но и другие формы участия, которые может предложить государство. Об этом сейчас и ведутся обсуждения», — подчеркнул министр.

По официальным данным Управления гражданства и миграции (на 1 июля 2024 года), в Латвии проживает 1 223 084 латыша и 478 957 русских. Эти данные охватывают всех задекларированных жителей страны, включая граждан и неграждан. Таким образом, число этнических русских в стране почти вдвое меньше, чем указанные в посте депутата РД 700 тысяч.

По данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) на 1 января 2025 года, в Латвии проживало 2 024 584 человека. Из них 1 223 084 — латыши, 478 957 — русские, 54 980 — белорусы, 42 231 — украинцы, 39 655 — поляки и 21 765 — литовцы. Остальные — представители более чем сотни других национальностей, включая цыган, евреев, немцев, татар, узбеков, филиппинцев и китайцев.

Кого из них имела ввиду организатор кампании дерусификации страны?