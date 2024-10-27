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Депутат Эдвин Шноре: мы предлагаем внедрить «военный налог» для тех, кто до сих пор торгует с Россией

TV24 27 октября, 2024 17:10

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LETA

На телеканале TV24 в программе Ziņu top, где шла дискуссия о госбюджете на 2025 год и размере финансирования для системы МВД, депутат 14-го Сейма Эдвин Шноре (Нацобъединение) сказал, что оппозиционная партия, которую он представляет, предлагает внедрить так называемый "военный налог" - это был бы один из источников финансов именно для нужд внутренней безопасности.

"Мы предлагаем внедрить так называемый "военный налог" в размере 10% для тех, кто до сих пор торгует с Россией. Мы вообще призываем прекратить эту торговлю со страной-агрессором - импорт и экспорт оттуда", - сказал депутат в интервью. Раньше уже говорилось о внедрении такого налога, однако в конце концов идея была отклонена, напомнил он.

"Это было отклонено, причем с таким ироничным обоснованием, что вы, так сказать, предлагаете не прекратить, а попросту обложить налогом  то, что уже приносит прибыль. А мы в первую очередь предлагаем прекратить [торговлю с Россией]”, - пояснил Шноре.

"Есть ряд вещей,  откуда эти деньги можно взять, - считает парламентарий, имея в виду источник дополнительного финансирования для внутренней безопасности, - но главное, что эти предложения, в том числе и наши, не созданы из воздуха, чтобы быть оппозиционными. Если считают и провозглашают, что внутренняя безопасность - приоритет, а это декларируется в этом году в бюджете, то так и надо делать".

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Грандиозные планы: в следующем году в Риге появятся не менее 20 новых пешеходных переходов; где?

Важно 17:55

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В целях повышения безопасности пешеходов в Риге в этом году создано пять новых пешеходных переходов и благоустроен один существующий, а в планах на следующий год - строительство не менее 20 новых переходов, сообщает Rus.Delfi.lv со ссылкой на Рижское самоуправление.
 
В 2024 году новые пешеходные переходы были обустроены в 5 микрорайонах Риги – Авоты, Агенскалнсе, Югле, Межциемсе и Зиепниеккалнсе:

В целях повышения безопасности пешеходов в Риге в этом году создано пять новых пешеходных переходов и благоустроен один существующий, а в планах на следующий год - строительство не менее 20 новых переходов, сообщает Rus.Delfi.lv со ссылкой на Рижское самоуправление.
 
В 2024 году новые пешеходные переходы были обустроены в 5 микрорайонах Риги – Авоты, Агенскалнсе, Югле, Межциемсе и Зиепниеккалнсе:

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МИД Латвии: задержанный в Белоруссии латвийский гражданин будет находиться в СИЗО до суда

Важно 17:26

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Задержанный в Белоруссии гражданин Латвии будет находиться в следственном изоляторе до суда, заявила агентству LETA пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите.

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