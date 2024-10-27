Депутат Эдвин Шноре: мы предлагаем внедрить «военный налог» для тех, кто до сих пор торгует с Россией

"Мы предлагаем внедрить так называемый "военный налог" в размере 10% для тех, кто до сих пор торгует с Россией. Мы вообще призываем прекратить эту торговлю со страной-агрессором - импорт и экспорт оттуда", - сказал депутат в интервью. Раньше уже говорилось о внедрении такого налога, однако в конце концов идея была отклонена, напомнил он.

"Это было отклонено, причем с таким ироничным обоснованием, что вы, так сказать, предлагаете не прекратить, а попросту обложить налогом то, что уже приносит прибыль. А мы в первую очередь предлагаем прекратить [торговлю с Россией]”, - пояснил Шноре.

"Есть ряд вещей, откуда эти деньги можно взять, - считает парламентарий, имея в виду источник дополнительного финансирования для внутренней безопасности, - но главное, что эти предложения, в том числе и наши, не созданы из воздуха, чтобы быть оппозиционными. Если считают и провозглашают, что внутренняя безопасность - приоритет, а это декларируется в этом году в бюджете, то так и надо делать".