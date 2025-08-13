Деньги не пахнут? Латвия ограничивает ввоз российских товаров, но экспорт в Россию растёт

Импорт из России в Латвию за последние годы резко сократился, особенно после отказа от её природного газа. Однако экспорт остаётся стабильным. Основные позиции — алкоголь (в основном реэкспорт зарубежного виски, вина и других напитков), а также одежда, фармацевтика, косметика, обувь и кожгалантерея.

В Латвийской торгово-промышленной палате признают: для части бизнеса это «лёгкая возможность» заработать там, где ориентированные на европейские ценности компании работать бы не стали. Организация выступает против сотрудничества с Россией, исключила более десяти членов и предупреждает: Россия и Беларусь — рынки с крайне высоким риском, где каждый день может стать последним для бизнеса.

При этом идентифицировать конкретные компании сложно. Министерство экономики перестало публиковать список экспортёров в Россию, мотивируя это репутационными и юридическими рисками. Министр Виктор Валайнис утверждает, что часть фирм уже прекратила экспорт, но по формальным причинам остаётся в отчётности. По его словам, публиковать такой список «государственное управление не может постоянно».

На государственном уровне ограничивать экспорт в Россию не планируется, но компании, работающие с этим рынком, не могут претендовать на участие в ряде программ поддержки