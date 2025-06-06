Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Деньги на реконструкцию операционного блока онкоцентра будут выделены летом, обещает министр

© LETA 6 июня, 2025 18:30

Новости Латвии 0 комментариев

Министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери (JV) в пятницу на встрече с президентом Эдгаром Ринкевичем подтвердил, что будут реализованы оба стратегических проекта Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS): строительство нового корпуса Инфекционной больницы и реконструкция Латвийского онкологического центра (LOC). Как сообщили в Министерстве здравоохранения, для этих целей планируется искать необходимое финансирование.

В ходе встречи обсуждались также планы по реализации стратегических проектов в RAKUS и клинической университетской больнице имени Паула Страдиня. Министр подчеркнул важность поддержки со стороны президента, особенно в вопросах укрепления критически важной инфраструктуры в здравоохранении.

Абу Мери сообщил президенту, что лично призвал руководство RAKUS обеспечить ответственное управление и открытое общение как с сотрудниками, так и с обществом. Он отметил, что одной из приоритетных задач министерства остаётся своевременное и профессиональное информирование специалистов отрасли и общества в целом, включая прозрачную коммуникацию с врачами, администрацией больниц и пациентскими организациями.

Министр подтвердил, что продолжается пересмотр проектов развития больниц, чтобы они соответствовали реальным потребностям пациентов, медицинским стандартам и принципам устойчивого финансирования. Он подчеркнул, что развитие RAKUS должно происходить на основе чёткого видения и профессионального анализа, с приоритетом на интересы пациентов и повышение качества ухода.

Обсуждались также вопросы реформы структуры больничной сети, пересмотра цен на медикаменты и финансирования здравоохранения на 2025 и 2026 годы. Отдельное внимание было уделено устойчивости системы здравоохранения в условиях кризисов.

Как уже сообщалось, председатель правления RAKUS Эдгар Лабсвирс ранее заявил, что правление, наблюдательный совет и Министерство здравоохранения договорились о необходимых действиях для реализации стратегических проектов без ущерба для доступности медицинских услуг.

Правительство поддержало проект строительства нового корпуса Латвийского центра инфектологии, а министерству поручено найти решение по финансированию реконструкции LOC. Лабсвирс отметил, что проект Инфектологического центра давно признан стратегически важным и откладывать его строительство дальше было бы невозможно. 

Абу Мери во вторник в беседе с сотрудниками RAKUS подтвердил, что реконструкция LOC будет реализована, возможно, поэтапно. Он сообщил, что ведутся переговоры о возможной финансовой поддержке со стороны банков.

Министр пояснил, что проблемы с освоением финансирования стратегических проектов университетских больниц связаны с задержками со стороны строительных компаний и ростом стоимости работ. Он также сообщил, что уже этим летом планируется выделить средства на реконструкцию операционного блока LOC из бюджета, предусмотренного на нужды обороны в следующем году.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:45 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 3 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Bloomberg: год войны между РФ и НАТО обойдётся миру в 1,5 трлн долларов
Bitnews.lv 7 часов назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 7 часов назад
«Министерство образования находится в отчаянии»
Sfera.lv 9 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 13 часов назад
25% жителей не читают книг
Sfera.lv 15 часов назад
«Утро после»: как выжить при похмелье и даже немного воскреснуть
Sfera.lv 17 часов назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны?

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 0 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны

Важно 17:23

Важно 0 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

История и культура 17:14

История и культура 0 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык

Важно 16:58

Важно 0 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать