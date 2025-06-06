Деньги на реконструкцию операционного блока онкоцентра будут выделены летом, обещает министр

В ходе встречи обсуждались также планы по реализации стратегических проектов в RAKUS и клинической университетской больнице имени Паула Страдиня. Министр подчеркнул важность поддержки со стороны президента, особенно в вопросах укрепления критически важной инфраструктуры в здравоохранении.

Абу Мери сообщил президенту, что лично призвал руководство RAKUS обеспечить ответственное управление и открытое общение как с сотрудниками, так и с обществом. Он отметил, что одной из приоритетных задач министерства остаётся своевременное и профессиональное информирование специалистов отрасли и общества в целом, включая прозрачную коммуникацию с врачами, администрацией больниц и пациентскими организациями.

Министр подтвердил, что продолжается пересмотр проектов развития больниц, чтобы они соответствовали реальным потребностям пациентов, медицинским стандартам и принципам устойчивого финансирования. Он подчеркнул, что развитие RAKUS должно происходить на основе чёткого видения и профессионального анализа, с приоритетом на интересы пациентов и повышение качества ухода.

Обсуждались также вопросы реформы структуры больничной сети, пересмотра цен на медикаменты и финансирования здравоохранения на 2025 и 2026 годы. Отдельное внимание было уделено устойчивости системы здравоохранения в условиях кризисов.

Как уже сообщалось, председатель правления RAKUS Эдгар Лабсвирс ранее заявил, что правление, наблюдательный совет и Министерство здравоохранения договорились о необходимых действиях для реализации стратегических проектов без ущерба для доступности медицинских услуг.

Правительство поддержало проект строительства нового корпуса Латвийского центра инфектологии, а министерству поручено найти решение по финансированию реконструкции LOC. Лабсвирс отметил, что проект Инфектологического центра давно признан стратегически важным и откладывать его строительство дальше было бы невозможно.

Абу Мери во вторник в беседе с сотрудниками RAKUS подтвердил, что реконструкция LOC будет реализована, возможно, поэтапно. Он сообщил, что ведутся переговоры о возможной финансовой поддержке со стороны банков.

Министр пояснил, что проблемы с освоением финансирования стратегических проектов университетских больниц связаны с задержками со стороны строительных компаний и ростом стоимости работ. Он также сообщил, что уже этим летом планируется выделить средства на реконструкцию операционного блока LOC из бюджета, предусмотренного на нужды обороны в следующем году.