День сильных ливней — в центральной части страны объявлено жёлтое предупреждение

Местами возможны грозы и град. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил в центральной части страны желтое предупреждение о сильных ливнях. К вечеру дожди прекратятся.

Будет дуть слабый или умеренно сильный северо-западный ветер. В отдельных районах прибрежья и под дождевыми облаками ожидаются порывы до 16 метров в секунду, а утром на побережье Видземе — до 20 метров в секунду.

При прояснениях воздух прогреется до +10…+15 градусов.

В Риге дожди будут идти время от времени, возможны грозы и град. В первой половине дня прогнозируется порывистый ветер. Утром действует предупреждение LVĢMC о северо-западных и северных порывах до 21 метра в секунду. Максимальная температура воздуха в столице не превысит +13 градусов.

Погоду определяет антициклон. Дождевые облака образуются, когда холодный воздух перемещается над относительно теплой Балтийской морской поверхностью. Атмосферное давление поднялось до 1023–1028 гектопаскалей на уровне моря.