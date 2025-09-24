Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
День сильных ливней — в центральной части страны объявлено жёлтое предупреждение

24 сентября, 2025 07:41

В среду в Латвии местами пройдут кратковременные дожди, более сильные осадки ожидаются в центральной части страны, особенно в первой половине дня на западе Видземе, прогнозируют синоптики.

Местами возможны грозы и град. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил в центральной части страны желтое предупреждение о сильных ливнях. К вечеру дожди прекратятся.

Будет дуть слабый или умеренно сильный северо-западный ветер. В отдельных районах прибрежья и под дождевыми облаками ожидаются порывы до 16 метров в секунду, а утром на побережье Видземе — до 20 метров в секунду.

При прояснениях воздух прогреется до +10…+15 градусов.

В Риге дожди будут идти время от времени, возможны грозы и град. В первой половине дня прогнозируется порывистый ветер. Утром действует предупреждение LVĢMC о северо-западных и северных порывах до 21 метра в секунду. Максимальная температура воздуха в столице не превысит +13 градусов.

Погоду определяет антициклон. Дождевые облака образуются, когда холодный воздух перемещается над относительно теплой Балтийской морской поверхностью. Атмосферное давление поднялось до 1023–1028 гектопаскалей на уровне моря.

Москва допускала, что её самолёт могут сбить над Эстонией? Сценарий политолога

Это непопулярное мнение, но, возможно, Россия хотела, чтобы один из её самолётов был сбит над территориальными водами Эстонии, заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.

Это непопулярное мнение, но, возможно, Россия хотела, чтобы один из её самолётов был сбит над территориальными водами Эстонии, заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.

Трамп на Генассамблее резко отчитал ООН

Президент США обвинил ООН в бездействии при решении мировых конфликтов. По его словам, за последние семь месяцев он "положил конец семи бесконечным войнам", но "ни в одном из этих случаев ООН даже не попыталась помочь".

Президент США обвинил ООН в бездействии при решении мировых конфликтов. По его словам, за последние семь месяцев он "положил конец семи бесконечным войнам", но "ни в одном из этих случаев ООН даже не попыталась помочь".

Балтийские страны слишком агрессивны по отношению к России? Так считают в администрации Трампа

Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман: ближайшие соратники Трампа считают страны Балтии «опасно агрессивными» в отношениях с Путиным, пишет "Неаткарига".

Обозреватель Financial Times Гидеон Рахман: ближайшие соратники Трампа считают страны Балтии «опасно агрессивными» в отношениях с Путиным, пишет "Неаткарига".

«Украина может вернуть всю территорию»: заявил Трамп. Но США в этом ей как помогут?

Президент США Дональд Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ. Но есть нюанс.

Президент США Дональд Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ. Но есть нюанс.

Получили моральную травму: люди выбегали с самого дорогого в истории спектакля театра «Дайлес»

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

19 сентября в театре "Дайлес" состоялась премьера новой постановки «Оракул» польского режиссёра Лукаша Тварковского. Уже сообщалось, что общая стоимость спектакля превысила 500 000 евро. Юрис Жагарс отметил, что это самая технически сложная постановка театра «Дайлес» и, возможно, одна из самых дорогих в истории латвийского театра. Однако не всех она впечатлила и соцсети разразились критикой.

Почувствуют тысячи жителей: людей освобождают от дополнительной платы

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

