День Лачплесиса хотят сделать государственным праздником

Поправки подало Национальное объединение, которое отмечает, что включение Дня Лачплесиса в список установленных законом государственных праздничных дней позволит отмечать его более полноценно.

Каждый год 11 ноября на государственном уровне и в самоуправлениях проходят мероприятия, посвященные борьбе Латвии за свободу и чествованию латышских солдат. Если День Лачплесиса станет официальным праздником, жители, в том числе дети и молодежь, смогут активнее участвовать в мероприятиях, что будет способствовать развитию патриотизма и повышению информированности о Национальных вооруженных силах и их значении сегодня, подчеркивает Нацобъединение.

Авторы законопроекта также отмечают, что во многих странах дни, посвященные армии, ветеранам и борцам за свободу, также имеют статус государственного праздника.

