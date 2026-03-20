День, когда мир выравнивается: что на самом деле происходит в момент равноденствия?

С этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая весна.

Но за простым ощущением «день стал длиннее» скрывается точная геометрия.

Земля наклонена под углом примерно 23,5 градуса. Именно поэтому у нас есть сезоны. Но два раза в год она оказывается в таком положении, когда Солнце светит прямо над экватором.

В этот момент граница между светом и тьмой проходит почти строго через полюса.

Именно поэтому день и ночь почти равны.

Почти — потому что атмосфера немного «подгибает» свет, и день всё равно оказывается чуть длиннее.

Но главное здесь не цифры.

А ощущение перехода.

Ты это видишь в мелочах:утренний свет становится мягче, вечер — длиннее,

воздух — уже не зимний.

Не случайно люди отмечают этот день тысячи лет.

От древних каменных сооружений до храмов и праздников — равноденствие всегда было точкой отсчёта. Моментом, когда можно было «сверить часы» с небом.

В Англии до сих пор собираются у Стоунхенджа, чтобы встретить восход.

В разных культурах весеннее равноденствие связано с обновлением, началом и возвращением света.

И в этом есть что-то очень простое.

Земля не ускоряется, не меняется резко.

Она просто поворачивается — и этого оказывается достаточно, чтобы началась весна.