День, когда мир выравнивается: что на самом деле происходит в момент равноденствия?

С этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая весна.
Но за простым ощущением «день стал длиннее» скрывается точная геометрия.
Земля наклонена под углом примерно 23,5 градуса. Именно поэтому у нас есть сезоны. Но два раза в год она оказывается в таком положении, когда Солнце светит прямо над экватором.
В этот момент граница между светом и тьмой проходит почти строго через полюса.
Именно поэтому день и ночь почти равны.
Почти — потому что атмосфера немного «подгибает» свет, и день всё равно оказывается чуть длиннее.
Но главное здесь не цифры.
А ощущение перехода.
Ты это видишь в мелочах:утренний свет становится мягче, вечер — длиннее,
воздух — уже не зимний.
Не случайно люди отмечают этот день тысячи лет.
От древних каменных сооружений до храмов и праздников — равноденствие всегда было точкой отсчёта. Моментом, когда можно было «сверить часы» с небом.
В Англии до сих пор собираются у Стоунхенджа, чтобы встретить восход.
В разных культурах весеннее равноденствие связано с обновлением, началом и возвращением света.
И в этом есть что-то очень простое.
Земля не ускоряется, не меняется резко.
Она просто поворачивается — и этого оказывается достаточно, чтобы началась весна.