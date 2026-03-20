День, когда мир выравнивается: что на самом деле происходит в момент равноденствия?

Редакция PRESS 20 марта, 2026 15:47

Всюду жизнь 0 комментариев

Свет и тьма почти уравниваются — примерно по 12 часов. Ни перевеса, ни крайностей. Один из таких дней — весеннее равноденствие, которое в этом году приходится на 20 марта.

С этого момента в Северном полушарии начинается астрономическая весна.

Но за простым ощущением «день стал длиннее» скрывается точная геометрия.

Земля наклонена под углом примерно 23,5 градуса. Именно поэтому у нас есть сезоны. Но два раза в год она оказывается в таком положении, когда Солнце светит прямо над экватором.

В этот момент граница между светом и тьмой проходит почти строго через полюса.

Именно поэтому день и ночь почти равны.

Почти — потому что атмосфера немного «подгибает» свет, и день всё равно оказывается чуть длиннее.

Но главное здесь не цифры.

А ощущение перехода.

Ты это видишь в мелочах:утренний свет становится мягче, вечер — длиннее,
воздух — уже не зимний.

Не случайно люди отмечают этот день тысячи лет.

От древних каменных сооружений до храмов и праздников — равноденствие всегда было точкой отсчёта. Моментом, когда можно было «сверить часы» с небом.

В Англии до сих пор собираются у Стоунхенджа, чтобы встретить восход.
В разных культурах весеннее равноденствие связано с обновлением, началом и возвращением света.

И в этом есть что-то очень простое.

Земля не ускоряется, не меняется резко.
Она просто поворачивается — и этого оказывается достаточно, чтобы началась весна.

Комментарии (0)

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Государственная полиция завершила расследование по делу о грубом нарушении общественного порядка в Резекне: мужчина в общественном месте снял нижнее бельё и демонстрировал окружающим свои гениталии. Его действия квалифицированы как хулиганство.

На Латвию идёт снежное похолодание: обновлённый прогноз

На этой неделе в Латвии временами усилится облачность, в отдельные дни возможны дожди и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

