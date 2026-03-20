Оформление своей квартиры на родителей: есть ли юридические риски

«Семь секретов» 20 марта, 2026 17:14

Юридическая консультация 0 комментариев

-Я купил квартиру и оформил ее на отца, потому что у меня могут возникнуть проблемы из-за долгов, чтобы кредиторы не могли арестовать или отобрать квартиру. Может ли отец распоряжаться ею без моего согласия, если я ее купил и живу в ней (есть декларация по ее адресу), оплачиваю все счета, но он указан как собственник в Земельной книге?

Положения Гражданского закона устанавливают, что собственником недвижимого имущества признается только тот, кто таковым записан в Земельной книге. Поэтому, если вы купили квартиру и оформили ее в собственность на имя отца, чтобы, как вам казалось, защитить ее от возможных рисков (например долгов, претензий кредиторов или других проблем), даже если вы в ней фактически проживаете, оплачиваете счета, связанные с пользованием квартирой, и по адресу квартиры зарегистрирована ваша декларация места жительства, с юридической точки зрения это не делает вас контролирующим владельцем квартиры — юридически собственником является именно тот, на кого оформлена запись в Земельной книге, - ваш отец.

Права собственника

Собственность — это право полной власти над вещью, то есть право владеть и использовать ее, получать от нее все возможные выгоды, распоряжаться ею и в установленном порядке требовать ее обратно у любого третьего лица с иском о собственности. И именно собственник имеет эти полномочия в полной мере.

Регистрация собственности в Земельной книге подтверждает право собственности на недвижимость, и именно указанное там лицо является собственником. Следовательно, ваш отец может самостоятельно принимать решения в отношении квартиры и без вашего согласия распоряжаться ею — продать, сдавать в аренду, подарить кому угодно и т. д.

Кроме того, в отношении квартиры возникают имущественные риски, например, по долгам или исполнительным производствам, если они имеются или появятся у отца.

Юридические риски и возможности собственника

Иными словами, юридически квартира уже не ваша, даже если вы ее фактически купили и фактически живете в ней. Это уже чужое имущество, и вы не обладаете теми правами, которые имели бы как собственник. Напротив, отец, как собственник, может в любой момент продать квартиру или подарить ее другим лицам без вашего согласия. Если отношения с ним изменятся, то вы юридически не будете иметь права блокировать сделку или распоряжение квартирой.

Если у вашего отца возникнут долги или будет наложено принудительное взыскание (например долг по налогам, штрафам и т. п.), то судебные исполнители смогут обратить взыскание на его имущество, включая квартиру, которая пусть и формально, но записана на него.

Помимо этого, существуют также наследственные последствия. Отец может завещать квартиру кому угодно или заключить в отношении нее договор наследования.

Заключение

Оформление квартиры на родителей ради своей «безопасности» — распространенная, но часто неэффективная стратегия, потому что по закону собственник и лицо, финансировавшее покупку, — это разные лица. И такая схема создает больше рисков, чем реальной защиты от них.

Чтобы обезопасить свое имущество, рекомендуем обратиться к юристу или адвокату для подбора легальных механизмов, позволяющих сохранить контроль над квартирой.

Комментарии (0)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

